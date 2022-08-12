Чехия обсудит с Евросоюзом запрет на шенгенские визы для россиян

12 августа 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Чехия вслед за Эстонией хочет запретить выдавать визы россиянам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чехия, находящаяся в составе Европейского союза, обсудит запрет на выдачу шенгенских виз для россиян. Об этом сообщило агентство France Press. «Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС мог бы оказаться эффективной санкцией против России. Не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», — говорится в материале. Этот вопрос Чехия обсудит на одной из встреч с коллегами в конце августа. Для запрета шенгенских виз для граждан РФ необходимо согласие главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, кроме того, ограничения должны одобрить все 27 стран, входящих в Евросоюз. В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям, отмечает деловое издание «Взгляд». Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Новые санкции не затрагивают визы, выданные другими странами Шенгенской зоны, уточняет «Национальная служба новостей». Страны Запада ввели против России жесткие ограничения из-за начала спецоперации на Украине, целью которой является спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Однако все санкции в первую очередь обернулись против этих государств.

Чехия, находящаяся в составе Европейского союза, обсудит запрет на выдачу шенгенских виз для россиян. Об этом сообщило агентство France Press. «Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС мог бы оказаться эффективной санкцией против России. Не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», — говорится в материале. Этот вопрос Чехия обсудит на одной из встреч с коллегами в конце августа. Для запрета шенгенских виз для граждан РФ необходимо согласие главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, кроме того, ограничения должны одобрить все 27 стран, входящих в Евросоюз. В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям, отмечает деловое издание «Взгляд». Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Новые санкции не затрагивают визы, выданные другими странами Шенгенской зоны, уточняет «Национальная служба новостей». Страны Запада ввели против России жесткие ограничения из-за начала спецоперации на Украине, целью которой является спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Однако все санкции в первую очередь обернулись против этих государств.