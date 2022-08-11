11 августа 2022

Довыборы в ЯНАО пройдут при повышенных мерах безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование. Салехард, выборы 2018, голосование, урна для голосования
На избирательных участках ЯНАО во время довыборов усилят меры безопасности от коронавируса Фото:

Во время проведения дополнительных выборов депутата в Тюменскую областную думу по Надымскому избирательному округу в этом году будут приняты повышенные меры безопасности. Такое решение было принято во время встречи главы избирательной комиссии ЯНАО Андрея Гиберта и руководителя Надымского района Дмитрия Жаромских, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

«Немалое беспокойство вызывает вопрос безопасности наших избирателей. Ямальцы возвращаются из отпусков, и мы начинаем наблюдать рост числа новых случаев COVID-19. Прошу оказать комиссиям максимальное содействие по созданию на всех участках районов безопасных для здоровья избирателей условий», — подчеркнул в диалоге с главой района Андрей Гиберт.

В ходе встречи руководители посетили поселок Пангоды, где проинспектировали готовность участков к проведению довыборов. Глава избиркома ЯНАО в результате этой проверки сделал вывод, что подготовка во всех помещениях выполнена в полной мере. Также он просил уделить особое внимание маршрутам с учетом переменчивости ямальской погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пройдут довыборы в Тюменскую областную думу. Все кандидаты уже подали свои заявки. Выборы проведут 11 сентября.

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Во время проведения дополнительных выборов депутата в Тюменскую областную думу по Надымскому избирательному округу в этом году будут приняты повышенные меры безопасности. Такое решение было принято во время встречи главы избирательной комиссии ЯНАО Андрея Гиберта и руководителя Надымского района Дмитрия Жаромских, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии. «Немалое беспокойство вызывает вопрос безопасности наших избирателей. Ямальцы возвращаются из отпусков, и мы начинаем наблюдать рост числа новых случаев COVID-19. Прошу оказать комиссиям максимальное содействие по созданию на всех участках районов безопасных для здоровья избирателей условий», — подчеркнул в диалоге с главой района Андрей Гиберт. В ходе встречи руководители посетили поселок Пангоды, где проинспектировали готовность участков к проведению довыборов. Глава избиркома ЯНАО в результате этой проверки сделал вывод, что подготовка во всех помещениях выполнена в полной мере. Также он просил уделить особое внимание маршрутам с учетом переменчивости ямальской погоды. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пройдут довыборы в Тюменскую областную думу. Все кандидаты уже подали свои заявки. Выборы проведут 11 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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