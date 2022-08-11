Довыборы в ЯНАО пройдут при повышенных мерах безопасности

На избирательных участках ЯНАО во время довыборов усилят меры безопасности от коронавируса Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Во время проведения дополнительных выборов депутата в Тюменскую областную думу по Надымскому избирательному округу в этом году будут приняты повышенные меры безопасности. Такое решение было принято во время встречи главы избирательной комиссии ЯНАО Андрея Гиберта и руководителя Надымского района Дмитрия Жаромских, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

«Немалое беспокойство вызывает вопрос безопасности наших избирателей. Ямальцы возвращаются из отпусков, и мы начинаем наблюдать рост числа новых случаев COVID-19. Прошу оказать комиссиям максимальное содействие по созданию на всех участках районов безопасных для здоровья избирателей условий», — подчеркнул в диалоге с главой района Андрей Гиберт.

В ходе встречи руководители посетили поселок Пангоды, где проинспектировали готовность участков к проведению довыборов. Глава избиркома ЯНАО в результате этой проверки сделал вывод, что подготовка во всех помещениях выполнена в полной мере. Также он просил уделить особое внимание маршрутам с учетом переменчивости ямальской погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пройдут довыборы в Тюменскую областную думу. Все кандидаты уже подали свои заявки. Выборы проведут 11 сентября.