В ЯНАО начались довыборы в Тюменскую областную думу 10 июня 2022 в 13:29 Размер текста - 17 + с 10 июня началось выдвижение кандидатов в Тюменскую облдуму Фото: Сергей Русанов © URA.RU Избирательная комиссия ЯНАО официально начала дополнительные выборы депутата в Тюменскую областную думу. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства. «Дополнительные выборы депутата в Тюменскую областную думу избирательный округ №2: город Надым, Надымский район, город Новый Уренгой. Дата назначения выборов — 9 июня 2022 года. Дата публикации решения о назначении выборов — 10 июня 2022 года», — говорится в сообщении. С сегодняшнего дня началось выдвижение кандидатов. Оно продлится до 9 июля. С 11 июня по 11 июля будет организована подача документов. Срок регистрации кандидатов закончится 20 июля. Выборы пройдут 11 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что у партии «Единая Россия» прошло внутрипартийное голосование. Депутаты выбрали кандидата — Дмитрия Плотникова — который будет участвовать в довыборах, проходящих по причине гибели прошлого депутата Михаила Пацевича. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» . Избирательная комиссия ЯНАО официально начала дополнительные выборы депутата в Тюменскую областную думу. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства. «Дополнительные выборы депутата в Тюменскую областную думу избирательный округ №2: город Надым, Надымский район, город Новый Уренгой. Дата назначения выборов — 9 июня 2022 года. Дата публикации решения о назначении выборов — 10 июня 2022 года», — говорится в сообщении. С сегодняшнего дня началось выдвижение кандидатов. Оно продлится до 9 июля. С 11 июня по 11 июля будет организована подача документов. Срок регистрации кандидатов закончится 20 июля. Выборы пройдут 11 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что у партии «Единая Россия» прошло внутрипартийное голосование. Депутаты выбрали кандидата — Дмитрия Плотникова — который будет участвовать в довыборах, проходящих по причине гибели прошлого депутата Михаила Пацевича. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям