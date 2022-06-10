В ЯНАО начались довыборы в Тюменскую областную думу

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, голосование депутатов, депутат пермь
с 10 июня началось выдвижение кандидатов в Тюменскую облдуму Фото:

Избирательная комиссия ЯНАО официально начала дополнительные выборы депутата в Тюменскую областную думу. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

«Дополнительные выборы депутата в Тюменскую областную думу избирательный округ №2: город Надым, Надымский район, город Новый Уренгой. Дата назначения выборов — 9 июня 2022 года. Дата публикации решения о назначении выборов — 10 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня началось выдвижение кандидатов. Оно продлится до 9 июля. С 11 июня по 11 июля будет организована подача документов. Срок регистрации кандидатов закончится 20 июля. Выборы пройдут 11 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что у партии «Единая Россия» прошло внутрипартийное голосование. Депутаты выбрали кандидата — Дмитрия Плотникова — который будет участвовать в довыборах, проходящих по причине гибели прошлого депутата Михаила Пацевича.

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Избирательная комиссия ЯНАО официально начала дополнительные выборы депутата в Тюменскую областную думу. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства. «Дополнительные выборы депутата в Тюменскую областную думу избирательный округ №2: город Надым, Надымский район, город Новый Уренгой. Дата назначения выборов — 9 июня 2022 года. Дата публикации решения о назначении выборов — 10 июня 2022 года», — говорится в сообщении. С сегодняшнего дня началось выдвижение кандидатов. Оно продлится до 9 июля. С 11 июня по 11 июля будет организована подача документов. Срок регистрации кандидатов закончится 20 июля. Выборы пройдут 11 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что у партии «Единая Россия» прошло внутрипартийное голосование. Депутаты выбрали кандидата — Дмитрия Плотникова — который будет участвовать в довыборах, проходящих по причине гибели прошлого депутата Михаила Пацевича.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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