Финляндия и Эстония хотят отобрать у России море

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Флаг Эстонии, флаг эстонии
Эстония совместно с Финляндией хочет ограничить доступ России к Финскому заливу Фото:

Финляндия и Эстония хотят отобрать у России море, создав совместную систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива», — пояснил он. В связи с этим он делает вывод, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Певкур также пояснил, что эти планы возможно будет реализовать, когда Финляндия вступит в НАТО.

Ранее Эстония стала ограничивать въезд в страну гражданам России. В Национальной службе новостей также писали, что Финляндия перестала сотрудничать с Россией по уголовным делам.

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Финляндия и Эстония хотят отобрать у России море, создав совместную систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti. «Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива», — пояснил он. В связи с этим он делает вывод, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Певкур также пояснил, что эти планы возможно будет реализовать, когда Финляндия вступит в НАТО. Ранее Эстония стала ограничивать въезд в страну гражданам России. В Национальной службе новостей также писали, что Финляндия перестала сотрудничать с Россией по уголовным делам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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