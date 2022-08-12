Немцы не хотят отправлять новое оружие на Украину

12 августа 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Немцы не хотят поставлять вооружение Украине Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкой газета Die Welt (заблокирована на территории РФ) негативно отреагировали на просьбы Украины оказать им скорейшую помощь по поставке тяжелого вооружения. Свое недовольство пользователи выразили под материалом, где приводится сводка последних событий по конфликту между Россией и Украиной. Один абзац посвящен тому, что Украина призывает Германию оказать помощь как можно скорее. Именно за этот момент и зацепились немцы в комментариях под материалом. Пользователь под ником Швабия уточняет, что Киев в настоящий момент получает много денег от стран Запада, и затем подытоживает: «Только тогда [при наступлении мира] не будет столько свободных денег для Украины. Поэтому Украина не захочет мира». Читатель Сара К. задается вопросом — что нужно Украине и почему они, немцы, должны платить за ее желания? «Мы до сих пор не в союзе с Украиной. Она даже не является членом НАТО/ЕС (и, надеюсь, никогда не будет). Украинская благодарность в основном состоит из дальнейших требований и оскорблений», — пишет она. «Почему военная техника нужна из Германии?» — задается вопросом и Макс. Пользователь Люк также считает, что Германия на сегодня материально и финансового разграблена. «Немецкие танки на Украине против России? Разве наши политики ничему не научились из уроков истории?» — также отмечает читатель под ником Юджин. Ранее читатели британской газеты Daily Mail также раскритиковали новые поставки оружия Украине. Британцы не понимают, почему их налоги должны идти на закупку оружия для войны против России. Западные страны оказывают помощь Киеву и вводят антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на территории Украины. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели немецкой газета Die Welt (заблокирована на территории РФ) негативно отреагировали на просьбы Украины оказать им скорейшую помощь по поставке тяжелого вооружения. Свое недовольство пользователи выразили под материалом, где приводится сводка последних событий по конфликту между Россией и Украиной. Один абзац посвящен тому, что Украина призывает Германию оказать помощь как можно скорее. Именно за этот момент и зацепились немцы в комментариях под материалом. Пользователь под ником Швабия уточняет, что Киев в настоящий момент получает много денег от стран Запада, и затем подытоживает: «Только тогда [при наступлении мира] не будет столько свободных денег для Украины. Поэтому Украина не захочет мира». Читатель Сара К. задается вопросом — что нужно Украине и почему они, немцы, должны платить за ее желания? «Мы до сих пор не в союзе с Украиной. Она даже не является членом НАТО/ЕС (и, надеюсь, никогда не будет). Украинская благодарность в основном состоит из дальнейших требований и оскорблений», — пишет она. «Почему военная техника нужна из Германии?» — задается вопросом и Макс. Пользователь Люк также считает, что Германия на сегодня материально и финансового разграблена. «Немецкие танки на Украине против России? Разве наши политики ничему не научились из уроков истории?» — также отмечает читатель под ником Юджин. Ранее читатели британской газеты Daily Mail также раскритиковали новые поставки оружия Украине. Британцы не понимают, почему их налоги должны идти на закупку оружия для войны против России. Западные страны оказывают помощь Киеву и вводят антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на территории Украины. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.