Посол КНР: враги падут под стеной из «плоти и крови» китайцев

12 августа 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Посол Китая пообещал похоронить противников под стеной «из крови и плоти» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Любой, кто вмешается во внутренние дела Китая, будет погребен под «мощной стеной из крови и плоти» китайского народа. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. «Китай будет моментально бороться со всеми провокационными действиями при первом же их проявлении до тех пор, пока не произойдет полное воссоединение китайской нации. Любая сила, которая бредит вмешательством во внутренние дела Китая и хочет помешать великому делу воссоединения Китая, поляжет под мощной стеной, выстроенной из плоти и крови 1,4-миллиардного китайского народа», — подчеркнул посол. Данное заявление посла связано с текущим конфликтом между КНР и островом Тайвань. Остров хочет сохранить свою независимость, чему противится Китай. Конфликт усугубился после визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань, который власти КНР считают своей исторической территорией. На Тайване считают, что военная угроза со стороны Китая остается высокой, пишет «Национальная служба новостей». КНР также пригрозила США: «Борьба против 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится», сообщает телеканал «Царьград».

Любой, кто вмешается во внутренние дела Китая, будет погребен под «мощной стеной из крови и плоти» китайского народа. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. «Китай будет моментально бороться со всеми провокационными действиями при первом же их проявлении до тех пор, пока не произойдет полное воссоединение китайской нации. Любая сила, которая бредит вмешательством во внутренние дела Китая и хочет помешать великому делу воссоединения Китая, поляжет под мощной стеной, выстроенной из плоти и крови 1,4-миллиардного китайского народа», — подчеркнул посол. Данное заявление посла связано с текущим конфликтом между КНР и островом Тайвань. Остров хочет сохранить свою независимость, чему противится Китай. Конфликт усугубился после визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань, который власти КНР считают своей исторической территорией. На Тайване считают, что военная угроза со стороны Китая остается высокой, пишет «Национальная служба новостей». КНР также пригрозила США: «Борьба против 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится», сообщает телеканал «Царьград».