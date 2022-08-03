Пелоси покинула Тайвань

03 августа 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Делегация США улетела из Тайваня Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Трансляцию вылета вел тайваньский телеканал «Саньли». Делегация США во главе с Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань, покинув остров на самолете. Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут. В среду самолет с делегацией на борту в 18.01 по местному времени (13.01 по мск) вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею. Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и встретилась с главой администрации Цай Инвэнь, сообщает «Общественное телевидение России». Это стало ее первым визитом с 1997 года. Китай считает Тайвань своей провинцией. В Пекине резко негативно отреагировали на это событие и начали военные учения рядом с островом, сообщали СМИ. Более 20 китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, передает Nation News. Армия Китая находится в состоянии боевой готовности, пишет RT.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Трансляцию вылета вел тайваньский телеканал «Саньли». Делегация США во главе с Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань, покинув остров на самолете. Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут. В среду самолет с делегацией на борту в 18.01 по местному времени (13.01 по мск) вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею. Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и встретилась с главой администрации Цай Инвэнь, сообщает «Общественное телевидение России». Это стало ее первым визитом с 1997 года. Китай считает Тайвань своей провинцией. В Пекине резко негативно отреагировали на это событие и начали военные учения рядом с островом, сообщали СМИ. Более 20 китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, передает Nation News. Армия Китая находится в состоянии боевой готовности, пишет RT.