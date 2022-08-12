Три ребенка сгорели в нелегальной гостинице в Подмосковье

В Подмосковье три ребенка заживо сгорели на чердаке в нелегальной гостинице. Об этом сообщили в следственном управлении СКР РФ по Москве.
Трагедия произошла в деревне Малое Видное Ленинского района. Мать заперла детей в мансардном этаже дома и ушла по личным делам. Когда разгорелся пожар, дети не смогли оттуда выбраться. Дом оказался нелегальной гостиницей.
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности троим детям. Также возбуждено уголовное дело в отношении матери малолетних, оставившей своих детей в опасности», — передает Пятый канал, ссылаясь на слова ведомства.
Ранее в Омске частично обрушился многоквартирный дом. Никто не пострадал.
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