В Свердловской области острый дефицит учителей

Региональные власти стараются решить проблему с нехваткой кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловская область испытывает дефицит преподавателей общеобразовательных учреждений. На начало учебного года в регионе открыто несколько сотен учительских вакансий. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«На начало 2021/2022 учебного года вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях Свердловской области насчитывается несколько сотен. Только за период с 1- 15 августа было обновлено порядка 600 вакансий на позицию учителей в школах региона», — говорит собеседник агентства.

Как пояснил URA.RU информатор, из-за недостатка кадров увеличивается нагрузка на педагогов. «Сейчас нагрузка на учителей общеобразовательных школ очень высокая. В классах учатся по 30-40 учеников. Да и классов стало больше. Такая картина наблюдается в больших городах региона. В маленьких городах и селах региона встречаются школы с одним учителем. В целом проблема с нехваткой преподавательского состава стоит в области остро», — отметил он.

«Свердловские власти стараются решить проблему с нехваткой кадров в общеобразовательных школах региона. Но пока не получается. И причин тут несколько. Одна из первичных причин — низкие зарплаты. Вторая — непопулярность профессии. Но эта причина в целом по стране такая. Решать проблему необходимо в срочном порядке», — резюмировал источник.

Редакция агентства обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

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