Жителей новостроек в Нижневартовске терроризируют бомжи. «Пьют водку и орут на всю округу»

12 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Бездомные устроили возле домов ночлежку, где пьют и дебоширят Фото: Илья Московец © URA.RU Жители новостроек в Нижневартовске (ХМАО) жалуются, что их донимают бомжи. Бездомные обжились возле домов в районе МЖК. О проблеме URA.RU рассказали сами жители. «Бомжи сделали возле домов себе ночлежку. И все бы ничего, если бы они спокойно там жили. Они же постоянно собираются толпой, пьют водку и орут на все округу. Недавно устроили драку, кидались бутылками и били друг друга палками. Мамочки с детьми боятся на улицу порой выходить», — рассказал корреспонденту URA.RU один из жильцов дома №1/1 по улице Интернациональной, попросивший об анонимности, и предоставил скриншоты переписок домового чата. О проблеме с бомжами в курсе и остальные жильцы дома, о чем свидетельствует переписка в общем чате. Некоторые утверждают, что даже обращались в полицию, но безрезультатно. «Звонила в 102, пришел сотрудник на следующий день, записал обращение, которое пообещал передать нашему участковому, и на этом все. Никто ничего не проверял, я уверена! Нужно обращаться коллективно! Возможно, тогда услышат», — пишет одна из жительниц дома. В пресс-службе окружного УМВД на запрос корреспондента агентства ответили, что приняли информацию и проведут проверку по факту. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска жаловались на бродягу, поселившегося в подъезде дома по улице Северной. Бомж вымогал у людей деньги и сигареты. Проблему бездомных жители обсуждают в домовом чате, а некоторые утверждают, что даже обращались в полицию Фото: скриншот домового чата

Жители новостроек в Нижневартовске (ХМАО) жалуются, что их донимают бомжи. Бездомные обжились возле домов в районе МЖК. О проблеме URA.RU рассказали сами жители. «Бомжи сделали возле домов себе ночлежку. И все бы ничего, если бы они спокойно там жили. Они же постоянно собираются толпой, пьют водку и орут на все округу. Недавно устроили драку, кидались бутылками и били друг друга палками. Мамочки с детьми боятся на улицу порой выходить», — рассказал корреспонденту URA.RU один из жильцов дома №1/1 по улице Интернациональной, попросивший об анонимности, и предоставил скриншоты переписок домового чата. О проблеме с бомжами в курсе и остальные жильцы дома, о чем свидетельствует переписка в общем чате. Некоторые утверждают, что даже обращались в полицию, но безрезультатно. «Звонила в 102, пришел сотрудник на следующий день, записал обращение, которое пообещал передать нашему участковому, и на этом все. Никто ничего не проверял, я уверена! Нужно обращаться коллективно! Возможно, тогда услышат», — пишет одна из жительниц дома. В пресс-службе окружного УМВД на запрос корреспондента агентства ответили, что приняли информацию и проведут проверку по факту. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска жаловались на бродягу, поселившегося в подъезде дома по улице Северной. Бомж вымогал у людей деньги и сигареты.