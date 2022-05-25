В ХМАО бомж терроризирует жителей

26 мая 2022 в 04:05 Размер текста - 17 +

В подъезде бомж вымогает у детей деньги и сигареты, сообщают в соцсети «ВКонтакте» Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на бродягу, поселившемуся в подъезде дома по улице Заводской и вымогающего деньги и сигареты. Пост об этом появился в социальной сети «ВКонтакте», в паблике «Типичный Нижневартовск». «В нашем микрорайоне (а ночует конкретно в нашем доме), поселился бич, который постоянно попрошайничает деньги,сигареты у детей лет 10-12: «А может у папы дома есть?» В магазинах попрошайничает на выпивку, а ответ полиции простой: «Мы ему сегодня уже выписали протокол,что вы от нас хотите!» — пишет анонимный пользователь. В комментариях к посту указан адрес: Северная 3а. «Вам Богом дано проявить себя в этой ситуации. Возьмите всем домом заботу об этом человеке», — призывает к милосердию Федор Анискин. «Федор, я знаю таких людей он опять потом в подъезде ляжет, только в другом, бесполезно», — возражает ему Анатолий Комар. «А если по этому подъезду ваш ребенок должен ходить один, когда вы на работе?! И как же правило, которому учат все своих детей, это то, что не входи в лифт, подъезд с чужим человеком?» — интересуется Анжелика Иванова. «В случае выявления лиц без определенного места жительства для оказания социальной помощи жители города могут обратиться в службу „Социальный патруль“ бюджетного учреждения Югры „Нижневартовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов“ по телефонам: 311-259, 25-72-31», — ответили в комментариях представители группы «Официальный Нижневартовск». Корреспондентом URA.RU отправлен запрос в администрацию Нижневартовска и в УМВД по ХМАО с просьбой разъяснить, как действовать жителям в подобных ситуациях. На момент публикации новости ответы не получены. Ранее URA.RU рассказало о бомже, по вине которого сгорел жилой дом. Тогда в пожаре погибло два человека.

Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на бродягу, поселившемуся в подъезде дома по улице Заводской и вымогающего деньги и сигареты. Пост об этом появился в социальной сети «ВКонтакте», в паблике «Типичный Нижневартовск». «В нашем микрорайоне (а ночует конкретно в нашем доме), поселился бич, который постоянно попрошайничает деньги,сигареты у детей лет 10-12: «А может у папы дома есть?» В магазинах попрошайничает на выпивку, а ответ полиции простой: «Мы ему сегодня уже выписали протокол,что вы от нас хотите!» — пишет анонимный пользователь. В комментариях к посту указан адрес: Северная 3а. «Вам Богом дано проявить себя в этой ситуации. Возьмите всем домом заботу об этом человеке», — призывает к милосердию Федор Анискин. «Федор, я знаю таких людей он опять потом в подъезде ляжет, только в другом, бесполезно», — возражает ему Анатолий Комар. «А если по этому подъезду ваш ребенок должен ходить один, когда вы на работе?! И как же правило, которому учат все своих детей, это то, что не входи в лифт, подъезд с чужим человеком?» — интересуется Анжелика Иванова. «В случае выявления лиц без определенного места жительства для оказания социальной помощи жители города могут обратиться в службу „Социальный патруль“ бюджетного учреждения Югры „Нижневартовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов“ по телефонам: 311-259, 25-72-31», — ответили в комментариях представители группы «Официальный Нижневартовск». Корреспондентом URA.RU отправлен запрос в администрацию Нижневартовска и в УМВД по ХМАО с просьбой разъяснить, как действовать жителям в подобных ситуациях. На момент публикации новости ответы не получены. Ранее URA.RU рассказало о бомже, по вине которого сгорел жилой дом. Тогда в пожаре погибло два человека.