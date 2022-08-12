WSJ: Байден впервые лично встретится с Си Цзиньпинем

Президент США Джо Байден впервые встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По словам официального представителя Белого дома лидеры обсудили возможную личную встречу во время недавнего телефонного разговора. Как пишет газета, предполагается, что встреча Цзиньпина с Байденом будет в ноябре, в ходе саммита лидеров лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин в личном разговоре с президентом США Джо Байденом пригрозил ему последствиями перед визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Телеканал «Царьград» сообщал, что США и Китай просто играют в войну, а Тайвань — лишь инструмент.
При этом глава МИД Китая говорил, что борьба Вашингтона с Пекином «добром не кончится», пишет RT. Ранее Си Цзиньпин и Байден уже провели виртуальную встречу, уточняют в «Национальной службе новостей».
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