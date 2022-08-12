WSJ: Си Цзиньпин лично пригрозил Байдену перед визитом Пелоси

12 августа 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин заявил Джо Байдену, что не хочет полномасштабного кризиса Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Глава КНР Си Цзиньпин в личном разговоре с президентом США Джо Байденом пригрозил ему последствиями перед визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Китая. «За четыре дня до визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин позвонил по телефону президенту Байдену и заявил: сейчас не время для полномасштабного кризиса. В разговоре 28 июля Си предупредил Байдена о последствиях, если Пелоси поедет в Тайбэй», — пишет The Wall Street Journal. Ранее китайские власти возмутились поездкой Пелоси на Тайвань, так как считают остров своей исторической территорией. На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. Пелоси в ответ заявила, что США не позволят Китаю «изолировать» Тайвань, пишет RT. Власти острова заявляют, что военная угроза со стороны Китая остается очень высокой, передает «Национальная служба новостей».

Глава КНР Си Цзиньпин в личном разговоре с президентом США Джо Байденом пригрозил ему последствиями перед визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Китая. «За четыре дня до визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин позвонил по телефону президенту Байдену и заявил: сейчас не время для полномасштабного кризиса. В разговоре 28 июля Си предупредил Байдена о последствиях, если Пелоси поедет в Тайбэй», — пишет The Wall Street Journal. Ранее китайские власти возмутились поездкой Пелоси на Тайвань, так как считают остров своей исторической территорией. На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. Пелоси в ответ заявила, что США не позволят Китаю «изолировать» Тайвань, пишет RT. Власти острова заявляют, что военная угроза со стороны Китая остается очень высокой, передает «Национальная служба новостей».