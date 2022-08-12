Захарова: позиция генсека ООН по Запорожской АЭС вызывает вопросы

12 августа 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Запад никак не препятствует обстрелам ЗАЭС, пояснила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководители западных стран никак не реагируют на обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции. Особенно это касается генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, позиция которого вызывает вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Продолжает вызывать вопросы позиция Генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет», — говорится на официальном сайте ведомства. Захарова отметила, что Запад никак не препятствует обстрелам ЗАЭС. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому прощается все, «ему готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы». Россия призывает украинскую сторону не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, приводит ее слова RT. По мнению Захаровой, ядерному терроризму вокруг ЗАЭС нет и не может быть никаких оправданий, пишет деловое издание «Взгляд». Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе действий российских солдат под их контролем оказались Херсонская и Запорожская области. Там расположен важный объект — Запорожская атомная электростанция. После отступления ВСУ начали ее обстрел, из-за которого может случиться глобальная катастрофа.

Руководители западных стран никак не реагируют на обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции. Особенно это касается генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, позиция которого вызывает вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Продолжает вызывать вопросы позиция Генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет», — говорится на официальном сайте ведомства. Захарова отметила, что Запад никак не препятствует обстрелам ЗАЭС. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому прощается все, «ему готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы». Россия призывает украинскую сторону не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, приводит ее слова RT. По мнению Захаровой, ядерному терроризму вокруг ЗАЭС нет и не может быть никаких оправданий, пишет деловое издание «Взгляд». Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе действий российских солдат под их контролем оказались Херсонская и Запорожская области. Там расположен важный объект — Запорожская атомная электростанция. После отступления ВСУ начали ее обстрел, из-за которого может случиться глобальная катастрофа.