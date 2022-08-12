В Екатеринбурге на нелегальных гонках машина врезалась в людей. Видео

13 августа 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Водителя занесло на обочину, когда он выполнял разворот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько человек пострадали во время ДТП на ЕКАД. Одна из машин, участвовавшая в нелегальных гонках, въехала в группу людей, стоящих на обочине. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Нелегальные гонки в районе тупика ЕКАДа. Никакой безопасности. Нелегально, несогласованно», — рассказал екатеринбуржец. К сообщению он прикрепил видео, на котором видно, как машина BMW разгоняется, а потом делает резкий разворот, но ее заносит к обочине, где стоят люди. Автомобиль врезается в них, затем отъезжает чуть вперед. К пострадавшим на помощь бегут люди. URA.RU направило запрос в ГИБДД по Екатеринбургу, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не поступил.

Несколько человек пострадали во время ДТП на ЕКАД. Одна из машин, участвовавшая в нелегальных гонках, въехала в группу людей, стоящих на обочине. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Нелегальные гонки в районе тупика ЕКАДа. Никакой безопасности. Нелегально, несогласованно», — рассказал екатеринбуржец. К сообщению он прикрепил видео, на котором видно, как машина BMW разгоняется, а потом делает резкий разворот, но ее заносит к обочине, где стоят люди. Автомобиль врезается в них, затем отъезжает чуть вперед. К пострадавшим на помощь бегут люди. URA.RU направило запрос в ГИБДД по Екатеринбургу, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не поступил.