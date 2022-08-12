12 августа 2022

В Екатеринбурге на нелегальных гонках машина врезалась в людей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
Водителя занесло на обочину, когда он выполнял разворот Фото:

Несколько человек пострадали во время ДТП на ЕКАД. Одна из машин, участвовавшая в нелегальных гонках, въехала в группу людей, стоящих на обочине. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Нелегальные гонки в районе тупика ЕКАДа. Никакой безопасности. Нелегально, несогласованно», — рассказал екатеринбуржец. К сообщению он прикрепил видео, на котором видно, как машина BMW разгоняется, а потом делает резкий разворот, но ее заносит к обочине, где стоят люди. Автомобиль врезается в них, затем отъезжает чуть вперед. К пострадавшим на помощь бегут люди.

URA.RU направило запрос в ГИБДД по Екатеринбургу, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Несколько человек пострадали во время ДТП на ЕКАД. Одна из машин, участвовавшая в нелегальных гонках, въехала в группу людей, стоящих на обочине. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Нелегальные гонки в районе тупика ЕКАДа. Никакой безопасности. Нелегально, несогласованно», — рассказал екатеринбуржец. К сообщению он прикрепил видео, на котором видно, как машина BMW разгоняется, а потом делает резкий разворот, но ее заносит к обочине, где стоят люди. Автомобиль врезается в них, затем отъезжает чуть вперед. К пострадавшим на помощь бегут люди. URA.RU направило запрос в ГИБДД по Екатеринбургу, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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