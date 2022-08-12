Водитель BMW не справился с управлением и вылетел на обочину, где стояли люди
В аварии на ЕКАД, где на нелегальных гонках машина врезалась в людей на обочине, никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель при управлении BMW потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на препятствие (ограждение). Когда поехал в сторону людей, они успели отбежать, и никто не пострадал. Напоминаем, что дрифтовать необходимо на специальных площадках, а не на дорогах общего пользования», — отметили в ГИБДД.
Авария в районе тупика ЕКАД произошла ночью. Очевидец поделился видео, как на нелегальных гонках машина въехала в людей на обочине.
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