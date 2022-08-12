12 августа 2022

В ГИБДД раскрыли детали ДТП с машиной, въехавшей в свердловчан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель BMW не справился с управлением и вылетел на обочину, где стояли люди Фото:

В аварии на ЕКАД, где на нелегальных гонках машина врезалась в людей на обочине, никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель при управлении BMW потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на препятствие (ограждение). Когда поехал в сторону людей, они успели отбежать, и никто не пострадал. Напоминаем, что дрифтовать необходимо на специальных площадках, а не на дорогах общего пользования», — отметили в ГИБДД.

Авария в районе тупика ЕКАД произошла ночью. Очевидец поделился видео, как на нелегальных гонках машина въехала в людей на обочине.

Фото:

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В аварии на ЕКАД, где на нелегальных гонках машина врезалась в людей на обочине, никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель при управлении BMW потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на препятствие (ограждение). Когда поехал в сторону людей, они успели отбежать, и никто не пострадал. Напоминаем, что дрифтовать необходимо на специальных площадках, а не на дорогах общего пользования», — отметили в ГИБДД. Авария в районе тупика ЕКАД произошла ночью. Очевидец поделился видео, как на нелегальных гонках машина въехала в людей на обочине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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