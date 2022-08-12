12 августа 2022
11 августа 2022

В Нижневартовске сгорел хостел и сауна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовска сообщили о пожаре (Архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) горит здание хостела, совмещенное с сауной. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«Сильный пожар в Старом. К часу ночи горение локализовано, пожарные еще заливают строение водой», — уточняется в Telegram-канале «Типичный краб».

Ранее URA.RU рассказывало, что Югорске из-за возгорания мусора эвакуировали торговый центр «Лайнер», принадлежащий депутату думы ХМАО Андрею Осадчуку. Пожар начался по вине сотрудника ТЦ, который тайно курил в помещении и выкинул окурок в окно.

Так выглядит здание после пожара

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В Нижневартовске (ХМАО) горит здание хостела, совмещенное с сауной. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Сильный пожар в Старом. К часу ночи горение локализовано, пожарные еще заливают строение водой», — уточняется в Telegram-канале «Типичный краб». Ранее URA.RU рассказывало, что Югорске из-за возгорания мусора эвакуировали торговый центр «Лайнер», принадлежащий депутату думы ХМАО Андрею Осадчуку. Пожар начался по вине сотрудника ТЦ, который тайно курил в помещении и выкинул окурок в окно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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