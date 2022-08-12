Жители Нижневартовска сообщили о пожаре (Архивное фото)
В Нижневартовске (ХМАО) горит здание хостела, совмещенное с сауной. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
«Сильный пожар в Старом. К часу ночи горение локализовано, пожарные еще заливают строение водой», — уточняется в Telegram-канале «Типичный краб».
Ранее URA.RU рассказывало, что Югорске из-за возгорания мусора эвакуировали торговый центр «Лайнер», принадлежащий депутату думы ХМАО Андрею Осадчуку. Пожар начался по вине сотрудника ТЦ, который тайно курил в помещении и выкинул окурок в окно.
Так выглядит здание после пожара
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