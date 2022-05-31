В ХМАО эвакуировали торговый центр депутата

В Югорске эвакуировали торговый центр «Лайнер» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Югорске из-за возгорания мусора эвакуировали торговый центр «Лайнер», принадлежащий депутату думы ХМАО Андрею Осадчуку. Пожар начался по вине сотрудника ТЦ, который тайно курил в помещении и выкинул окурок в окно. Об этом URA.RU рассказал управляющий ТЦ Борис Каримов.

«Загорелись на улице коробки одного из арендаторов торгового центра — „Детский мир“. Нашли курильщика, который признался, что тайком курил и выкинул сигарету на улицу. Сейчас с ним работает МЧС», — сказал Каримов.

Он добавил, что при пожаре здание не пострадало. Сигнализация была включена вручную сразу же после того, как пожар заметили. В пресс-службе УМВЛ по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что депутат думы ХМАО Андрей Осадчук вошел в список самых богатых депутатов окружного парламента. Его заработок за 2021 год составил почти 200 млн рублей.