В Нижнем Тагиле девочка распорола ягодицу, скатившись с горки. Фото

13 августа 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Из деревянной горки торчал ржавый гвоздь, который девочка не заметила (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле во дворе дома № 26 по улице Окунева пятилетняя девочка напоролась на гвоздь, скатившись с детской горки. Рана на ягодице оказалась настолько глубокой, что ребенку потребовалась операция под наркозом. Об этом в соцсетях рассказала мама пострадавшей. «Проходя мимо этой, так называемой, детской площадки, наши детки, спросив разрешения, побежали туда, чтобы прокатиться, с горки. Мы были тут же. И вот, когда двое детей уже скатились, третья поехала и напоролась на торчащий из горки ржавый гвоздь! С виду он был незаметен, если не приглядываться специально», — рассказала мама ребенка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Девочка заплакала, а родители увидели, что у нее разодрана лосина. Стали осматривать рану и обнаружили глубокий порез на ягодице. Обратились в травмпункт, откуда девочку на скорой увезли в больницу и под наркозом наложили швы. Операция прошла успешно, и сейчас ребенок идет на поправку. Родители же написали заявление в прокуратуру на управляющую компанию. «Пусть наконец-то примут меры. Если не в состоянии следить за надлежащим состоянием детских сооружений, то, видимо, лучше вообще тогда снести такие площадки», — добавляет мама пострадавшей. Рана оказалась настолько глубокой, что девочке потребовалось наложить швы под наркозом Фото: «Инцидент Нижний Тагил», vk.com Горка во дворе дома №26 на Окунева, где случился инцидент Фото: «Инцидент Нижний Тагил», vk.com Гвоздь, который торчал из горки Фото: «Инцидент Нижний Тагил», vk.com

В Нижнем Тагиле во дворе дома № 26 по улице Окунева пятилетняя девочка напоролась на гвоздь, скатившись с детской горки. Рана на ягодице оказалась настолько глубокой, что ребенку потребовалась операция под наркозом. Об этом в соцсетях рассказала мама пострадавшей. «Проходя мимо этой, так называемой, детской площадки, наши детки, спросив разрешения, побежали туда, чтобы прокатиться, с горки. Мы были тут же. И вот, когда двое детей уже скатились, третья поехала и напоролась на торчащий из горки ржавый гвоздь! С виду он был незаметен, если не приглядываться специально», — рассказала мама ребенка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Девочка заплакала, а родители увидели, что у нее разодрана лосина. Стали осматривать рану и обнаружили глубокий порез на ягодице. Обратились в травмпункт, откуда девочку на скорой увезли в больницу и под наркозом наложили швы. Операция прошла успешно, и сейчас ребенок идет на поправку. Родители же написали заявление в прокуратуру на управляющую компанию. «Пусть наконец-то примут меры. Если не в состоянии следить за надлежащим состоянием детских сооружений, то, видимо, лучше вообще тогда снести такие площадки», — добавляет мама пострадавшей.