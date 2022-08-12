В США заявили о «неизлечимой болезни» Байдена и других политиков

Американские политики, включая президента США Джо Байдена, страдают «исторической амнезией». Об этом пишет американское политическое издание The Hill.
«Байден достаточно стар, чтобы помнить резолюцию по Тонкинскому заливу и войну во Вьетнаме. Он был активным сенатором. Можно было бы подумать, что при таком раскладе он, безусловно, понимает всю глупость забвения истории и важность того, чтобы США не повторяли прошлых ошибок. Но Америка страдает тяжелым недугом — исторической амнезией. Вашингтон не учится на прошлом, а политический истэблишмент США поражен геном глупости», — пишет The Hill.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что на Западе строят свою политику на «инфантильности и глупости». Медведев также называл западных политиков «импотентами».
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