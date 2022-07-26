Медведев обвинил Запад в подростковой инфантильности

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев напомнил европейцам о приближающейся зиме Фото:

Политика европейцев в отношении России строится на «хамстве, инфантильности и глупости». Такое мнение в своем telegram-канале высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму. Ну-ну. Скоро придут холода», — написал Медведев.

Ранее Медведев называл западных политиков «импотентами» и перечислял «грехи» стран Запада перед своими народами. В частности, Медведев сравнивал США с хряком из книги писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

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Политика европейцев в отношении России строится на «хамстве, инфантильности и глупости». Такое мнение в своем telegram-канале высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму. Ну-ну. Скоро придут холода», — написал Медведев. Ранее Медведев называл западных политиков «импотентами» и перечислял «грехи» стран Запада перед своими народами. В частности, Медведев сравнивал США с хряком из книги писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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