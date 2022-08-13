На трассе Екатеринбург-Тюмень грузовик насмерть сбил пешехода

13 августа 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

Водитель грузовика скрылся с места ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Утром на 21-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень 13 августа водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга в telegram-канале. «По предварительной информации, около четырех часов утра на дублере Сибирского тракта насмерть сбили пешехода. Предположительно, водитель двигался на грузовой машине», — говорится в сообщении. После ДТП водитель скрылся. Сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя. Пешеходом был 50-летний мужчина, он скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, проведены замеры, составлены процессуальные документы, устанавливаются обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что на ЕКАД в нелегальных гонках машина въехала в людей. В ГИБДД раскрыли детали ДТП.

Утром на 21-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень 13 августа водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга в telegram-канале. «По предварительной информации, около четырех часов утра на дублере Сибирского тракта насмерть сбили пешехода. Предположительно, водитель двигался на грузовой машине», — говорится в сообщении. После ДТП водитель скрылся. Сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя. Пешеходом был 50-летний мужчина, он скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, проведены замеры, составлены процессуальные документы, устанавливаются обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что на ЕКАД в нелегальных гонках машина въехала в людей. В ГИБДД раскрыли детали ДТП.