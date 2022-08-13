На трассе Екатеринбург-Тюмень грузовик насмерть сбил пешехода

Утром на 21-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень 13 августа водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга в telegram-канале.
«По предварительной информации, около четырех часов утра на дублере Сибирского тракта насмерть сбили пешехода. Предположительно, водитель двигался на грузовой машине», — говорится в сообщении.
После ДТП водитель скрылся. Сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя. Пешеходом был 50-летний мужчина, он скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, проведены замеры, составлены процессуальные документы, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU писало, что на ЕКАД в нелегальных гонках машина въехала в людей. В ГИБДД раскрыли детали ДТП.
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