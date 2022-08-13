Физик-ядерщик назвал масштабные последствия удара ВСУ по ЗАЭС

ВСУ несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС Фото: официальный сайт министерства обороны США

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Даже небольшая авария на одном из реакторов Запорожской АЭС, которую обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ), приведет к катастрофическим последствиям для многих стран. Об этом заявил советник дирекции НИЦ «Курчатовский институт», физик-ядерщик Александр Боровой.

«Даже небольшая авария реакторов вызовет тяжелейшие последствия. Территории Беларуси, Украины, России, Румынии, Словакии и других стран Восточной Европы серьезно пострадают. Что касается Америки и Англии, то до них „радиационная кара“ не доберется. Они работают грамотно, чтобы их эта опасность никак не коснулась. Понимаете, ведь эти атаки на АЭС не Украина придумала», — сказал Боровой в интервью «Российской газете».

ВСУ несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС в начале августа. В частности, украинская артиллерия нанесла удар по району хранилища отработанного ядерного топлива. В результате удара была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», пишет «Ридус». В Минобороны РФ также сообщили о повреждениях оборудования бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.