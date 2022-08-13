Физик-ядерщик назвал масштабные последствия удара ВСУ по ЗАЭС

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ВСУ несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Даже небольшая авария на одном из реакторов Запорожской АЭС, которую обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ), приведет к катастрофическим последствиям для многих стран. Об этом заявил советник дирекции НИЦ «Курчатовский институт», физик-ядерщик Александр Боровой.

«Даже небольшая авария реакторов вызовет тяжелейшие последствия. Территории Беларуси, Украины, России, Румынии, Словакии и других стран Восточной Европы серьезно пострадают. Что касается Америки и Англии, то до них „радиационная кара“ не доберется. Они работают грамотно, чтобы их эта опасность никак не коснулась. Понимаете, ведь эти атаки на АЭС не Украина придумала», — сказал Боровой в интервью «Российской газете».

ВСУ несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС в начале августа. В частности, украинская артиллерия нанесла удар по району хранилища отработанного ядерного топлива. В результате удара была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», пишет «Ридус». В Минобороны РФ также сообщили о повреждениях оборудования бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.

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Даже небольшая авария на одном из реакторов Запорожской АЭС, которую обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ), приведет к катастрофическим последствиям для многих стран. Об этом заявил советник дирекции НИЦ «Курчатовский институт», физик-ядерщик Александр Боровой. «Даже небольшая авария реакторов вызовет тяжелейшие последствия. Территории Беларуси, Украины, России, Румынии, Словакии и других стран Восточной Европы серьезно пострадают. Что касается Америки и Англии, то до них „радиационная кара“ не доберется. Они работают грамотно, чтобы их эта опасность никак не коснулась. Понимаете, ведь эти атаки на АЭС не Украина придумала», — сказал Боровой в интервью «Российской газете». ВСУ несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС в начале августа. В частности, украинская артиллерия нанесла удар по району хранилища отработанного ядерного топлива. В результате удара была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», пишет «Ридус». В Минобороны РФ также сообщили о повреждениях оборудования бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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