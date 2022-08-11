11 августа 2022

В Минобороны оценили последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВС РФ удалось сохранить работу реакторов на Запорожской АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично повреждена теплоэлектростанция Запорожской АЭС и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов», — рассказал Мизиинцев в ходе брифинга. Он отметил, что силами российской армии по прикрытию объекта критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, работа реакторов не была нарушена.

11 августа военные формирования Украины обстреляли Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. По словам главы военно-гражданской администрации Запорожья Евгения Балицкого, в районе хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС зафиксировано минимум три попадания снарядов ВСУ. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита республик Донбасса от многолетнего геноцида.

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Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично повреждена теплоэлектростанция Запорожской АЭС и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. «В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов», — рассказал Мизиинцев в ходе брифинга. Он отметил, что силами российской армии по прикрытию объекта критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, работа реакторов не была нарушена. 11 августа военные формирования Украины обстреляли Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. По словам главы военно-гражданской администрации Запорожья Евгения Балицкого, в районе хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС зафиксировано минимум три попадания снарядов ВСУ. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита республик Донбасса от многолетнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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