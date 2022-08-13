Диетолог Королева заявила о способности кофе избавлять от мигрени

Вещества, содержащиеся в кофе, снижают головную боль и помогают при мигрени. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.
«Кофеин уменьшает интенсивность головной боли и мигрени. То, что кофе повышает давление, может считаться позитивным эффектом для людей, страдающих от низкого. Согласно метаанализу, вышедшему в 2017 году и доработанному в 2018, кофеин в умеренном количестве до 400 мг в сутки полезен и снижает общий риск смертности. Кофе улучшает кратковременную память, умственные способности, увеличивает скорость реакции в течение часа после его употребления», — сообщила Полина Королева.
Диетолог отметила, что, несмотря на пользу этого напитка, злоупотреблять им нельзя. «Негативное воздействие кофе проявляется повышением артериального давления, ускорением сердцебиения. Некоторые люди медленно метаболизируют кофеин, поэтому эти эффекты усиливаются. Им не стоит употреблять кофе больше одной-двух чашек в день. Если даже небольшое количество вызывает неприятные последствия, то можно пить цикорий», — рекомендовала эндокринолог.
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Вещества, содержащиеся в кофе, снижают головную боль и помогают при мигрени. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева. «Кофеин уменьшает интенсивность головной боли и мигрени. То, что кофе повышает давление, может считаться позитивным эффектом для людей, страдающих от низкого. Согласно метаанализу, вышедшему в 2017 году и доработанному в 2018, кофеин в умеренном количестве до 400 мг в сутки полезен и снижает общий риск смертности. Кофе улучшает кратковременную память, умственные способности, увеличивает скорость реакции в течение часа после его употребления», — сообщила Полина Королева. Диетолог отметила, что, несмотря на пользу этого напитка, злоупотреблять им нельзя. «Негативное воздействие кофе проявляется повышением артериального давления, ускорением сердцебиения. Некоторые люди медленно метаболизируют кофеин, поэтому эти эффекты усиливаются. Им не стоит употреблять кофе больше одной-двух чашек в день. Если даже небольшое количество вызывает неприятные последствия, то можно пить цикорий», — рекомендовала эндокринолог.