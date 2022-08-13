Сенатор Перминов назвал условия прихода Киева к переговорам с РФ

13 августа 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Киев выполняет приказ воевать до последнего украинца, сказал Дмитрий Перминов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пойдет на мирные переговоры с Россией только после соответствующего разрешения США и стран Европы. Об этом заявил в беседе с URA.RU высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Дмитрий Перминов. «[Президент Украины Владимир] Зеленский полностью зависим от Америки и Европы. Он фигура не самостоятельная. США и ЕС ему, видимо, пока такой команды не давали. Не разрешают проводить переговоры. Все, что ему скажут, то и будет выполняться. Американцы сказали вполне откровенно, что будут воевать до последнего украинца. Зеленский 100% выполняет эту команду, которую он получил из-за океана. Все его действия об этом говорят», — сказал Дмитрий Перминов. Сенатор считает, что переговоры смогли бы уберечь жизни людей. «Я считаю, что Зеленскому давно надо было пойти на это, выполнить условия, которые выставляла Россия. Для Украины мирные переговоры — это спасенные жизни их людей. Это бы сэкономило им и страну, граждан, деньги», — объяснил собеседник URA.RU. Член комитета по обороне объяснил, каким образом Киев пытается доказать Западу свою боеспособность. «У них уже нет никаких побед. Они ничего не могут показать Западу. Вот и начинают бомбить мирные объекты, мирных граждан. Бомбят по территориям освобожденным, которые восстанавливаются и вернулись к мирной жизни. Бомбят по АЭС», — подчеркнул Перминов. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры с Россией будут означать поражение Киева. Британский эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш прогнозировал, что они возобновятся осенью. О начале спецоперации на Украине объявил в конце февраля президент России Владимир Путин. После этого было проведено несколько раундов переговоров, которые не привели к соглашению сторон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина пойдет на мирные переговоры с Россией только после соответствующего разрешения США и стран Европы. Об этом заявил в беседе с URA.RU высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Дмитрий Перминов. «[Президент Украины Владимир] Зеленский полностью зависим от Америки и Европы. Он фигура не самостоятельная. США и ЕС ему, видимо, пока такой команды не давали. Не разрешают проводить переговоры. Все, что ему скажут, то и будет выполняться. Американцы сказали вполне откровенно, что будут воевать до последнего украинца. Зеленский 100% выполняет эту команду, которую он получил из-за океана. Все его действия об этом говорят», — сказал Дмитрий Перминов. Сенатор считает, что переговоры смогли бы уберечь жизни людей. «Я считаю, что Зеленскому давно надо было пойти на это, выполнить условия, которые выставляла Россия. Для Украины мирные переговоры — это спасенные жизни их людей. Это бы сэкономило им и страну, граждан, деньги», — объяснил собеседник URA.RU. Член комитета по обороне объяснил, каким образом Киев пытается доказать Западу свою боеспособность. «У них уже нет никаких побед. Они ничего не могут показать Западу. Вот и начинают бомбить мирные объекты, мирных граждан. Бомбят по территориям освобожденным, которые восстанавливаются и вернулись к мирной жизни. Бомбят по АЭС», — подчеркнул Перминов. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры с Россией будут означать поражение Киева. Британский эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш прогнозировал, что они возобновятся осенью. О начале спецоперации на Украине объявил в конце февраля президент России Владимир Путин. После этого было проведено несколько раундов переговоров, которые не привели к соглашению сторон.