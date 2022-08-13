В офисе Зеленского отказались от переговоров с Москвой

Украина не желает заканчивать конфликт мирным путем Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мирные переговоры Украины с РФ будут означать победу Москвы, поэтому Киев отказывается от них. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Это — зафиксированное поражение Украины, Европы», — передает его слова издание «Коммерсант».

Таким образом в офисе Зеленского отреагировали на мнение, которое ранее высказал британский эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш, что переговоры между сторонами возобновятся осенью, передает «Царьград». Уточняется, что Украина уже «заплатила высокую цену», по мнению Подоляка, она «гораздо выше, чем возможность прямо сегодня прекратить огонь».

Украинская сторона не раз меняла свою позицию во время всего переговорного процесса. Переговоры шли с самого начала вынужденной спецоперации РФ на Украине и продолжались до конца марта этого года. После чего представители противоположной стороны отказались общаться. Только в июле в Турции стороны договорились о вывозе с Украины зерна.

Ранее Подоляк пояснял, что Украина не будет подписывать мирное соглашение, так как это якобы ставит под сомнение возможность дальнейшего развития страны и приведет к новому конфликту. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что Украина отказывается выполнять достигнутые договоренности, и у киевского режима нет желания решать конфликт мирным путем.