Россия увеличила поставки газа в Венгрию

13 августа 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Россия увеличила поставки газа в Венгрию на 2,6 млн кубометров в день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе До конца августа по «турецкому потоку» в Венгрию будет дополнительно поступать по 2,6 млн кубометров ежедневно. Об этом сообщил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер в своем посте в Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм). «Начиная с 12 августа, „Газпром“ увеличил потоки в Венгрию на 2,6 млн кубометров в день до конца августа, используя трубопровод „Турецкий поток“, проходящий через Балканы», — приводит слова Менцера Bloomberg. Российский газовый гигант ПАО «Газпром» начал поставлять Венгрии дополнительные объемы для решения проблем с энергоснабжением в зимнее время. О дополнительных поставках просил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кроме того, по словам представителя венгерского МИД переговоры о дополнительном газовом снабжении продолжатся в сентябре. Венгерская нефтегазовая компания MOL готова оплачивать транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» вместо «Транснефти». Кроме того, Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ. Телеканал «Царьград», ссылаясь на слова политолога сообщал, что у президента РФ есть союзниках в НАТО, один из них — Виктор Орбан. Газета «Взгляд» также сообщала, что Орбан на встрече с Путиным пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать с Россией.

До конца августа по «турецкому потоку» в Венгрию будет дополнительно поступать по 2,6 млн кубометров ежедневно. Об этом сообщил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер в своем посте в Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм). «Начиная с 12 августа, „Газпром“ увеличил потоки в Венгрию на 2,6 млн кубометров в день до конца августа, используя трубопровод „Турецкий поток“, проходящий через Балканы», — приводит слова Менцера Bloomberg. Российский газовый гигант ПАО «Газпром» начал поставлять Венгрии дополнительные объемы для решения проблем с энергоснабжением в зимнее время. О дополнительных поставках просил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кроме того, по словам представителя венгерского МИД переговоры о дополнительном газовом снабжении продолжатся в сентябре. Венгерская нефтегазовая компания MOL готова оплачивать транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» вместо «Транснефти». Кроме того, Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ. Телеканал «Царьград», ссылаясь на слова политолога сообщал, что у президента РФ есть союзниках в НАТО, один из них — Виктор Орбан. Газета «Взгляд» также сообщала, что Орбан на встрече с Путиным пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать с Россией.