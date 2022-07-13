Венгрия отказалась поддержать новые антироссийские санкции

13 июля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что страна не поддержит новые энергетические антироссийские санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Она [Венгрия] не поддержит пакет, если в нем будут санкции против Газпромбанка», — приводит слова Сийярто РИА «Новости». Он уточнил, что было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение «Газпромбанка» в возможный санкционный список, но в Венгрии решительно заявили, что не поддержат никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка. Ранее URA.RU сообщало, что сразу несколько стран Запада пошли навстречу России из-за газа. Канада в течение двух лет может обслужить еще пять российских турбин для газопровода «Северный поток», что является тактической победой президента России Владимира Путина в экономической войне с Западом. В транспортировке турбины, кроме Канады, задействованы США и Германия, сообщает издание Globe and Mail, ссылаясь на источник. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к России страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах.

Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Она [Венгрия] не поддержит пакет, если в нем будут санкции против Газпромбанка», — приводит слова Сийярто РИА «Новости». Он уточнил, что было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение «Газпромбанка» в возможный санкционный список, но в Венгрии решительно заявили, что не поддержат никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка. Ранее URA.RU сообщало, что сразу несколько стран Запада пошли навстречу России из-за газа. Канада в течение двух лет может обслужить еще пять российских турбин для газопровода «Северный поток», что является тактической победой президента России Владимира Путина в экономической войне с Западом. В транспортировке турбины, кроме Канады, задействованы США и Германия, сообщает издание Globe and Mail, ссылаясь на источник. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к России страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах.