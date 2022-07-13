Венгрия отказалась поддержать новые антироссийские санкции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что страна не поддержит новые энергетические антироссийские санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Она [Венгрия] не поддержит пакет, если в нем будут санкции против Газпромбанка», — приводит слова Сийярто РИА «Новости». Он уточнил, что было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение «Газпромбанка» в возможный санкционный список, но в Венгрии решительно заявили, что не поддержат никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка.

Ранее URA.RU сообщало, что сразу несколько стран Запада пошли навстречу России из-за газа. Канада в течение двух лет может обслужить еще пять российских турбин для газопровода «Северный поток», что является тактической победой президента России Владимира Путина в экономической войне с Западом. В транспортировке турбины, кроме Канады, задействованы США и Германия, сообщает издание Globe and Mail, ссылаясь на источник.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к России страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Она [Венгрия] не поддержит пакет, если в нем будут санкции против Газпромбанка», — приводит слова Сийярто РИА «Новости». Он уточнил, что было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение «Газпромбанка» в возможный санкционный список, но в Венгрии решительно заявили, что не поддержат никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка. Ранее URA.RU сообщало, что сразу несколько стран Запада пошли навстречу России из-за газа. Канада в течение двух лет может обслужить еще пять российских турбин для газопровода «Северный поток», что является тактической победой президента России Владимира Путина в экономической войне с Западом. В транспортировке турбины, кроме Канады, задействованы США и Германия, сообщает издание Globe and Mail, ссылаясь на источник. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к России страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...