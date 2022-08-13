В Санкт-Петербурге нашли тело матроса с «Авроры»

13 августа 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

В Питере нашли тело ранее пропавшего матроса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Санкт-Петербурге нашли тело ранее пропавшего матроса с «Авроры» Вячеслава Демиденко. Об этом сообщили в главном управление МЧС России по Санкт-Петербургу. «Тело обнаружили незадолго до полудня 13 августа. Его нашли под Сампсониевским мостом, где матрос и пропал», — передает «Фонтанка» слова представителей ведомства. О пропаже матроса заявили 11 августа. По одной из версий следствия, матрос Демиденко сам спрыгнул в воду. Мать погибшего уверена, что произошел несчастный случай. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства» УК РФ.

В Санкт-Петербурге нашли тело ранее пропавшего матроса с «Авроры» Вячеслава Демиденко. Об этом сообщили в главном управление МЧС России по Санкт-Петербургу. «Тело обнаружили незадолго до полудня 13 августа. Его нашли под Сампсониевским мостом, где матрос и пропал», — передает «Фонтанка» слова представителей ведомства. О пропаже матроса заявили 11 августа. По одной из версий следствия, матрос Демиденко сам спрыгнул в воду. Мать погибшего уверена, что произошел несчастный случай. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства» УК РФ.