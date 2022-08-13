В Санкт-Петербурге нашли тело матроса с «Авроры»

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В Питере нашли тело ранее пропавшего матроса Фото:

В Санкт-Петербурге нашли тело ранее пропавшего матроса с «Авроры» Вячеслава Демиденко. Об этом сообщили в главном управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

«Тело обнаружили незадолго до полудня 13 августа. Его нашли под Сампсониевским мостом, где матрос и пропал», — передает «Фонтанка» слова представителей ведомства.

О пропаже матроса заявили 11 августа. По одной из версий следствия, матрос Демиденко сам спрыгнул в воду. Мать погибшего уверена, что произошел несчастный случай. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства» УК РФ.

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В Санкт-Петербурге нашли тело ранее пропавшего матроса с «Авроры» Вячеслава Демиденко. Об этом сообщили в главном управление МЧС России по Санкт-Петербургу. «Тело обнаружили незадолго до полудня 13 августа. Его нашли под Сампсониевским мостом, где матрос и пропал», — передает «Фонтанка» слова представителей ведомства. О пропаже матроса заявили 11 августа. По одной из версий следствия, матрос Демиденко сам спрыгнул в воду. Мать погибшего уверена, что произошел несчастный случай. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства» УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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