В Санкт-Петербурге нашли тело матроса с «Авроры»

В Питере нашли тело ранее пропавшего матроса
В Санкт-Петербурге нашли тело ранее пропавшего матроса с «Авроры» Вячеслава Демиденко. Об этом сообщили в главном управление МЧС России по Санкт-Петербургу.
«Тело обнаружили незадолго до полудня 13 августа. Его нашли под Сампсониевским мостом, где матрос и пропал», — передает «Фонтанка» слова представителей ведомства.
О пропаже матроса заявили 11 августа. По одной из версий следствия, матрос Демиденко сам спрыгнул в воду. Мать погибшего уверена, что произошел несчастный случай. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства» УК РФ.
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