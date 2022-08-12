Полиция наказала детей, разрисовавших памятник в Копейске

Детям в руки попал черный маркер, сообщили в полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Потанино Копейска Челябинской области полиция установила и наказала виновных в нанесении надписей и рисунков на мемориале. Ими оказались два 11-летних мальчика. По данным источника URA.RU, дети вместе с родителями расстроены произошедшим.

«Полицейские оперативно установили, что рисунки и надписи на мемориале нанесли два мальчика, оба 2011 года рождения, проживающие в Потанино. Оба они — ученики 5-го класса. 10 августа ребята катались по поселку, с собой у них был маркер, которым они и нанесли рисунки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних провели с детьми и родителями профилактические беседы. В ведомстве уточнили, что на родителей несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ, дети будут поставлены на профилактический учет.

«Родители плачут, дети тоже. Мальчики рассказали, что не понимали, что делают. В руках был маркер, они разрисовали то, что видели», — сообщил источник URA.RU.

В полицейском главке добавили, что оба ребенка воспитываются в благополучных семьях. Ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали.