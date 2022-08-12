В ХМАО жители жалуются губернатору из-за «крыльца-убийцы»

Крыльцо дома по ул. Северная д. 28 А представляет угрозу для жителей (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Нижневартовска решили пожаловаться губернатору ХМАО Наталье Комаровой из-за состояния крыльца дома, которое угрожает жизни и здоровью людей. Об этом сообщается в группе «Нижневартовск без цензуры» в социальной сети «ВКонтакте».

«Жильцы дома №28А по улице Северной просят губернатора помочь им с ремонтом входной группы. Обратится к губернатору их заставило чувство страха за собственную жизнь и здоровье. Крыльцо и „предбанник“ подъезда находятся в ужасающем, аварийном состоянии», — сообщается в соцсети.

Жительница дома по улице Северная еще в начале лета обращалась с жалобами на состояние крыльца, она сообщала, что крыльцо будто из фильма ужасов. Администрация Нижневартовска обещала провести экспертизу состояния входной группы, а также провести ремонт козырька и укрепить элементы конструкций.

Как сообщается в социальной сети, жильцы провели экспертизу крыльца. Заключение экспертизы подтвердило наличие угрозы жизни и здоровью жителей и гостей дома.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Нижневартовска пожаловалась на состояние входной группы. «Добро пожаловать в фильм ужасов», — написала она в соцсети.

Крыльцо дома по ул. Северная д. 28А Фото: группа «Нижневартовск без цензуры», ВК