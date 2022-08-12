12 августа 2022

В ХМАО жители жалуются губернатору из-за «крыльца-убийцы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Кунгур, старый дом, частный сектор, ветхое жилье, виды города кунгур, старое крыльцо
Крыльцо дома по ул. Северная д. 28 А представляет угрозу для жителей (фото из архива) Фото:

Жители Нижневартовска решили пожаловаться губернатору ХМАО Наталье Комаровой из-за состояния крыльца дома, которое угрожает жизни и здоровью людей. Об этом сообщается в группе «Нижневартовск без цензуры» в социальной сети «ВКонтакте».

«Жильцы дома №28А по улице Северной просят губернатора помочь им с ремонтом входной группы. Обратится к губернатору их заставило чувство страха за собственную жизнь и здоровье. Крыльцо и „предбанник“ подъезда находятся в ужасающем, аварийном состоянии», — сообщается в соцсети.

Жительница дома по улице Северная еще в начале лета обращалась с жалобами на состояние крыльца, она сообщала, что крыльцо будто из фильма ужасов. Администрация Нижневартовска обещала провести экспертизу состояния входной группы, а также провести ремонт козырька и укрепить элементы конструкций.

Как сообщается в социальной сети, жильцы провели экспертизу крыльца. Заключение экспертизы подтвердило наличие угрозы жизни и здоровью жителей и гостей дома.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Нижневартовска пожаловалась на состояние входной группы. «Добро пожаловать в фильм ужасов», — написала она в соцсети.

Крыльцо дома по ул. Северная д. 28А
Фото:
Выдержка из заключения экспертизы
Фото:

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Жители Нижневартовска решили пожаловаться губернатору ХМАО Наталье Комаровой из-за состояния крыльца дома, которое угрожает жизни и здоровью людей. Об этом сообщается в группе «Нижневартовск без цензуры» в социальной сети «ВКонтакте». «Жильцы дома №28А по улице Северной просят губернатора помочь им с ремонтом входной группы. Обратится к губернатору их заставило чувство страха за собственную жизнь и здоровье. Крыльцо и „предбанник“ подъезда находятся в ужасающем, аварийном состоянии», — сообщается в соцсети. Жительница дома по улице Северная еще в начале лета обращалась с жалобами на состояние крыльца, она сообщала, что крыльцо будто из фильма ужасов. Администрация Нижневартовска обещала провести экспертизу состояния входной группы, а также провести ремонт козырька и укрепить элементы конструкций. Как сообщается в социальной сети, жильцы провели экспертизу крыльца. Заключение экспертизы подтвердило наличие угрозы жизни и здоровью жителей и гостей дома. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Нижневартовска пожаловалась на состояние входной группы. «Добро пожаловать в фильм ужасов», — написала она в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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