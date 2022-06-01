Администрация города обещает починить часть дома в течение года Фото: Александр Кадников © URA.RU

Жительница Нижневартовска (ХМАО) приглашает снять фильм ужасов около аварийного крыльца. Женщина просит «умеренную плату», которая покроет ремонт крыльца, сообщается в одной из городских групп в социальной сети VK.

«При подъеме на лестницу нужно держаться за поручни, т. к. ступени, как качели, провисшие. Не стену облокачиваться не стоит. При входе лучше надеть каску. Добро пожаловать в фильм ужасов», — рассказала женщина в одной из групп VK.

Власти Нижневартовска ответили на претензии горожанки тем, что в этом году отремонтируют кровлю козырька. Кроме того, укрепят и усилят конструкцию лестничных маршей.

«Сейчас специалисты УК „Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3“ выбирают организацию, которая проведет экспертизу состояния элементов входной группы. Итогом ее работы станет перечень необходимых работ», — ответила официальная страница администрации Нижневартовска.

Ранее жители Нижневартовска неоднократно жаловались на благоустройство. Так, в начале мая в одном из домов города затопило целый подъезд.