В Перми ищут двух несовершеннолетних братьев

В Перми пропали два несовершеннолетних брата: 11-летний Евгений и 13-летний Константин Атамасовы. Они ушли из дома по улице Уральской в Мотовилихинском районе утром, но так и не вернулись. Срочный сбор волонтеров объявлен в группе региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» соцсети «ВКонтакте».
«Точка сбора: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Уральская 88а. Форма одежды: по погоде, удобная, яркая. С собой желательно иметь воду, заряженный полностью телефон», — размещено в группе «ВКонтакте».
Место срочного сбора добровольцев у отдела полиции № 4 по Уральской, 88а. Также на смартфон просят установить приложение «Геотрекер» для записи трека движения.
Мальчики ушли из дома в субботу днем, до сих пор их место нахождения неизвестно
Поисковый отряд имени Ирины Бухановой «ВКонтакте»
Волонтеры собираются возле дома в Мотовилихинском районе, где живут мальчики
Поисковый отряд имени Ирины Бухановой соцсети «ВКонтакте»
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В Перми пропали два несовершеннолетних брата: 11-летний Евгений и 13-летний Константин Атамасовы. Они ушли из дома по улице Уральской в Мотовилихинском районе утром, но так и не вернулись. Срочный сбор волонтеров объявлен в группе региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» соцсети «ВКонтакте». «Точка сбора: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Уральская 88а. Форма одежды: по погоде, удобная, яркая. С собой желательно иметь воду, заряженный полностью телефон», — размещено в группе «ВКонтакте». Место срочного сбора добровольцев у отдела полиции № 4 по Уральской, 88а. Также на смартфон просят установить приложение «Геотрекер» для записи трека движения. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае разыскивают 6-летнюю девочку Анастасию Брихунец, которая ушла в магазин. В Верхнечусовские Городки на поиски ребенка выехали следователи Центрального аппарата СК России.