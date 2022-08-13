13 августа 2022
12 августа 2022

В Перми ищут двух несовершеннолетних братьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшим мальчикам-братьям 11 и 13 лет Фото:

В Перми пропали два несовершеннолетних брата: 11-летний Евгений и 13-летний Константин Атамасовы. Они ушли из дома по улице Уральской в Мотовилихинском районе утром, но так и не вернулись. Срочный сбор волонтеров объявлен в группе региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» соцсети «ВКонтакте».

«Точка сбора: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Уральская 88а. Форма одежды: по погоде, удобная, яркая. С собой желательно иметь воду, заряженный полностью телефон», — размещено в группе «ВКонтакте».

Место срочного сбора добровольцев у отдела полиции № 4 по Уральской, 88а. Также на смартфон просят установить приложение «Геотрекер» для записи трека движения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае разыскивают 6-летнюю девочку Анастасию Брихунец, которая ушла в магазин. В Верхнечусовские Городки на поиски ребенка выехали следователи Центрального аппарата СК России.

Мальчики ушли из дома в субботу днем, до сих пор их место нахождения неизвестно
Волонтеры собираются возле дома в Мотовилихинском районе, где живут мальчики

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В Перми пропали два несовершеннолетних брата: 11-летний Евгений и 13-летний Константин Атамасовы. Они ушли из дома по улице Уральской в Мотовилихинском районе утром, но так и не вернулись. Срочный сбор волонтеров объявлен в группе региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» соцсети «ВКонтакте». «Точка сбора: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Уральская 88а. Форма одежды: по погоде, удобная, яркая. С собой желательно иметь воду, заряженный полностью телефон», — размещено в группе «ВКонтакте». Место срочного сбора добровольцев у отдела полиции № 4 по Уральской, 88а. Также на смартфон просят установить приложение «Геотрекер» для записи трека движения. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае разыскивают 6-летнюю девочку Анастасию Брихунец, которая ушла в магазин. В Верхнечусовские Городки на поиски ребенка выехали следователи Центрального аппарата СК России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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