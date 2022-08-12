О местонахождении девочки до сих пор ничего не известно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае объявили о поисках маленького ребенка. 12 августа около 7 вечера 6-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Об этом сообщило региональное волонтерское объединение в группе «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК» в соцсети «ВКонтакте».

«Настя Брихунец, 6 лет. В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского округа (Пермский край), сегодня (12.08.22) примерно в 19.00 ушла в магазин и не вернулась. C cобой была игрушка синяя с длинными руками и ногами», — указано в сообщении.

Девочка была одета в темные штаны и светлую футболку с фиолетовыми рукавами. На футболке рисунок — собака. Также сообщается, что рост девочки, примерно, 125 см. Она худощавого телосложения. передний зуб отсутствует. Любую информацию о пропавшем ребенке следует сообщить полиции или по номерам телефонов волонтеров, указанных в ориентировке.

О том, что в Перми спустя почти 3 суток найден пропавший 11-летний мальчик, URA.RU сообщало ранее. 30 июля он ушел из реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Как правило, пропавших находят по особым приметам Фото: VK ПСО «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК»