12 августа 2022

В Перми разыскивают 6-летнюю девочку, которая ушла в магазин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, ребенок, девочка
О местонахождении девочки до сих пор ничего не известно Фото:

В Пермском крае объявили о поисках маленького ребенка. 12 августа около 7 вечера 6-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Об этом сообщило региональное волонтерское объединение в группе «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК» в соцсети «ВКонтакте».

«Настя Брихунец, 6 лет. В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского округа (Пермский край), сегодня (12.08.22) примерно в 19.00 ушла в магазин и не вернулась. C cобой была игрушка синяя с длинными руками и ногами», — указано в сообщении.

Девочка была одета в темные штаны и светлую футболку с фиолетовыми рукавами. На футболке рисунок — собака. Также сообщается, что рост девочки, примерно, 125 см. Она худощавого телосложения. передний зуб отсутствует. Любую информацию о пропавшем ребенке следует сообщить полиции или по номерам телефонов волонтеров, указанных в ориентировке.

О том, что в Перми спустя почти 3 суток найден пропавший 11-летний мальчик, URA.RU сообщало ранее. 30 июля он ушел из реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Как правило, пропавших находят по особым приметам
Фото:
При себе у девочки была игрушка
Фото:

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В Пермском крае объявили о поисках маленького ребенка. 12 августа около 7 вечера 6-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Об этом сообщило региональное волонтерское объединение в группе «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК» в соцсети «ВКонтакте». «Настя Брихунец, 6 лет. В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского округа (Пермский край), сегодня (12.08.22) примерно в 19.00 ушла в магазин и не вернулась. C cобой была игрушка синяя с длинными руками и ногами», — указано в сообщении. Девочка была одета в темные штаны и светлую футболку с фиолетовыми рукавами. На футболке рисунок — собака. Также сообщается, что рост девочки, примерно, 125 см. Она худощавого телосложения. передний зуб отсутствует. Любую информацию о пропавшем ребенке следует сообщить полиции или по номерам телефонов волонтеров, указанных в ориентировке. О том, что в Перми спустя почти 3 суток найден пропавший 11-летний мальчик, URA.RU сообщало ранее. 30 июля он ушел из реабилитационного центра для несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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