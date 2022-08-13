13 августа 2022

Военный эксперт: РФ закончит спецоперацию на границе с Польшей

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
Россия после победы в СВО выйдет на границу с Польшей, заявил Константин Сивков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия в ходе спецоперации на Украине выйдет на границу с Польшей, после полной капитуляции там она и закончится. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков.

«Наша операция ни на Днепре, ни на какой-то еще речке не закончится. Она закончится на границе между Польшей и Украиной, между Польшей и Венгрией. Вон там закончится после полной и безоговорочной капитуляции совершенно четко», — сказал он в новом выпуске программы «Дайте сказать!». Он уточнил, что российская спецоперация на Украине закончится после полной капитуляции.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей.

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Россия в ходе спецоперации на Украине выйдет на границу с Польшей, после полной капитуляции там она и закончится. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков. «Наша операция ни на Днепре, ни на какой-то еще речке не закончится. Она закончится на границе между Польшей и Украиной, между Польшей и Венгрией. Вон там закончится после полной и безоговорочной капитуляции совершенно четко», — сказал он в новом выпуске программы «Дайте сказать!». Он уточнил, что российская спецоперация на Украине закончится после полной капитуляции. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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