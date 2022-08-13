Военный эксперт: РФ закончит спецоперацию на границе с Польшей

14 августа 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Россия после победы в СВО выйдет на границу с Польшей, заявил Константин Сивков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия в ходе спецоперации на Украине выйдет на границу с Польшей, после полной капитуляции там она и закончится. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков. «Наша операция ни на Днепре, ни на какой-то еще речке не закончится. Она закончится на границе между Польшей и Украиной, между Польшей и Венгрией. Вон там закончится после полной и безоговорочной капитуляции совершенно четко», — сказал он в новом выпуске программы «Дайте сказать!». Он уточнил, что российская спецоперация на Украине закончится после полной капитуляции. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей.

Россия в ходе спецоперации на Украине выйдет на границу с Польшей, после полной капитуляции там она и закончится. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков. «Наша операция ни на Днепре, ни на какой-то еще речке не закончится. Она закончится на границе между Польшей и Украиной, между Польшей и Венгрией. Вон там закончится после полной и безоговорочной капитуляции совершенно четко», — сказал он в новом выпуске программы «Дайте сказать!». Он уточнил, что российская спецоперация на Украине закончится после полной капитуляции. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей.