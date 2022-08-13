13 августа 2022
12 августа 2022

Тагильчане не смогли уехать домой после Дня города. Видео

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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
Тагилчане встали в пробку после празднование Дня города Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на организацию транспортного движения во время празднование 300-летия города. Соответствующая информация об этом появилась в соцсетях.

«Едем с ГГМ в трамвае, жуткая давка в трамвае народу столько, что двери было невозможно ни открыть, ни закрыть. Просто яблоку негде упасть. А еще очень много желающих уехать, к сожалению, так и остались на остановках», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Жители города жаловались на давку перед фестивалем фейерверков. После салюта тагильчане встали в массовые пробки во дворах.

Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города в Нижнем Тагиле пройдет мотокросс и будет концерт «На-На». Жители празднуют 300-летний юбилей с 12 по 14 августа.

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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на организацию транспортного движения во время празднование 300-летия города. Соответствующая информация об этом появилась в соцсетях. «Едем с ГГМ в трамвае, жуткая давка в трамвае народу столько, что двери было невозможно ни открыть, ни закрыть. Просто яблоку негде упасть. А еще очень много желающих уехать, к сожалению, так и остались на остановках», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Жители города жаловались на давку перед фестивалем фейерверков. После салюта тагильчане встали в массовые пробки во дворах. Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города в Нижнем Тагиле пройдет мотокросс и будет концерт «На-На». Жители празднуют 300-летний юбилей с 12 по 14 августа.
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