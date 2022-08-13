Тагильчане не смогли уехать домой после Дня города. Видео

14 августа 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Тагилчане встали в пробку после празднование Дня города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на организацию транспортного движения во время празднование 300-летия города. Соответствующая информация об этом появилась в соцсетях. «Едем с ГГМ в трамвае, жуткая давка в трамвае народу столько, что двери было невозможно ни открыть, ни закрыть. Просто яблоку негде упасть. А еще очень много желающих уехать, к сожалению, так и остались на остановках», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Жители города жаловались на давку перед фестивалем фейерверков. После салюта тагильчане встали в массовые пробки во дворах. Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города в Нижнем Тагиле пройдет мотокросс и будет концерт «На-На». Жители празднуют 300-летний юбилей с 12 по 14 августа.

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на организацию транспортного движения во время празднование 300-летия города. Соответствующая информация об этом появилась в соцсетях. «Едем с ГГМ в трамвае, жуткая давка в трамвае народу столько, что двери было невозможно ни открыть, ни закрыть. Просто яблоку негде упасть. А еще очень много желающих уехать, к сожалению, так и остались на остановках», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Жители города жаловались на давку перед фестивалем фейерверков. После салюта тагильчане встали в массовые пробки во дворах. Ранее URA.RU сообщало, что на Дне города в Нижнем Тагиле пройдет мотокросс и будет концерт «На-На». Жители празднуют 300-летний юбилей с 12 по 14 августа.