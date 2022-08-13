В Перми нашли мальчика, на поиски которого собирали волонтеров

В Перми нашли живым 10-летнего Павла Вереща, на поиски которого ночью был объявлен поиск волонтеров.Пермяков призывали собраться разыскивать мальчика в Дзержинском районе. Обновленная информация размещена в группе пермского поискового отряда «ПрикамьеПоиск».
«Найден! Жив! Всем большое спасибо! Просьба снять репосты», — сообщается в группе «Прикамье Поиск». По данным поисковиков, ребенок пропал в субботу в микрорайоне Комсомольский.
10-летний мальчик Павел Верещагин пропал в микрорайоне Комсомольский, его нашли в ночь с субботы на воскресенье
Поисковый отряд ПрикамьеПоиск«ВКонтакте»
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В Перми нашли живым 10-летнего Павла Вереща, на поиски которого ночью был объявлен поиск волонтеров.Пермяков призывали собраться разыскивать мальчика в Дзержинском районе. Обновленная информация размещена в группе пермского поискового отряда «ПрикамьеПоиск». «Найден! Жив! Всем большое спасибо! Просьба снять репосты», — сообщается в группе «Прикамье Поиск». По данным поисковиков, ребенок пропал в субботу в микрорайоне Комсомольский. URA.RU сообщало, что всего несколько часов назад был объявлен сбор на поиски несовершеннолетних братьев Евгения и Константина Атамасовых в Мотовилихинском районе Перми. Также в Пермском крае второй день ищут 6-летнюю Настю Брихунец. Она ушла из дома в магазин за чупа-чупсом в Верхнечусовских Городках.