В Перми нашли мальчика, на поиски которого собирали волонтеров

14 августа 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

В Перми ночью собирали волонтеров на поиски ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми нашли живым 10-летнего Павла Вереща, на поиски которого ночью был объявлен поиск волонтеров.Пермяков призывали собраться разыскивать мальчика в Дзержинском районе. Обновленная информация размещена в группе пермского поискового отряда «ПрикамьеПоиск». «Найден! Жив! Всем большое спасибо! Просьба снять репосты», — сообщается в группе «Прикамье Поиск». По данным поисковиков, ребенок пропал в субботу в микрорайоне Комсомольский. URA.RU сообщало, что всего несколько часов назад был объявлен сбор на поиски несовершеннолетних братьев Евгения и Константина Атамасовых в Мотовилихинском районе Перми. Также в Пермском крае второй день ищут 6-летнюю Настю Брихунец. Она ушла из дома в магазин за чупа-чупсом в Верхнечусовских Городках. 10-летний мальчик Павел Верещагин пропал в микрорайоне Комсомольский, его нашли в ночь с субботы на воскресенье Поисковый отряд ПрикамьеПоиск«ВКонтакте»

В Перми нашли живым 10-летнего Павла Вереща, на поиски которого ночью был объявлен поиск волонтеров.Пермяков призывали собраться разыскивать мальчика в Дзержинском районе. Обновленная информация размещена в группе пермского поискового отряда «ПрикамьеПоиск». «Найден! Жив! Всем большое спасибо! Просьба снять репосты», — сообщается в группе «Прикамье Поиск». По данным поисковиков, ребенок пропал в субботу в микрорайоне Комсомольский. URA.RU сообщало, что всего несколько часов назад был объявлен сбор на поиски несовершеннолетних братьев Евгения и Константина Атамасовых в Мотовилихинском районе Перми. Также в Пермском крае второй день ищут 6-летнюю Настю Брихунец. Она ушла из дома в магазин за чупа-чупсом в Верхнечусовских Городках.