13 августа 2022
12 августа 2022

В Перми нашли мальчика, на поиски которого собирали волонтеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми ночью собирали волонтеров на поиски ребенка Фото:

В Перми нашли живым 10-летнего Павла Вереща, на поиски которого ночью был объявлен поиск волонтеров.Пермяков призывали собраться разыскивать мальчика в Дзержинском районе. Обновленная информация размещена в группе пермского поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

«Найден! Жив! Всем большое спасибо! Просьба снять репосты», — сообщается в группе «Прикамье Поиск». По данным поисковиков, ребенок пропал в субботу в микрорайоне Комсомольский.

URA.RU сообщало, что всего несколько часов назад был объявлен сбор на поиски несовершеннолетних братьев Евгения и Константина Атамасовых в Мотовилихинском районе Перми. Также в Пермском крае второй день ищут 6-летнюю Настю Брихунец. Она ушла из дома в магазин за чупа-чупсом в Верхнечусовских Городках.

10-летний мальчик Павел Верещагин пропал в микрорайоне Комсомольский, его нашли в ночь с субботы на воскресенье

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В Перми нашли живым 10-летнего Павла Вереща, на поиски которого ночью был объявлен поиск волонтеров.Пермяков призывали собраться разыскивать мальчика в Дзержинском районе. Обновленная информация размещена в группе пермского поискового отряда «ПрикамьеПоиск». «Найден! Жив! Всем большое спасибо! Просьба снять репосты», — сообщается в группе «Прикамье Поиск». По данным поисковиков, ребенок пропал в субботу в микрорайоне Комсомольский. URA.RU сообщало, что всего несколько часов назад был объявлен сбор на поиски несовершеннолетних братьев Евгения и Константина Атамасовых в Мотовилихинском районе Перми. Также в Пермском крае второй день ищут 6-летнюю Настю Брихунец. Она ушла из дома в магазин за чупа-чупсом в Верхнечусовских Городках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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