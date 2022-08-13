13 августа 2022
12 августа 2022

Проект строительства отеля Radisson в Перми прошел госэкспертизу

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Окончание строительства гостиницы запланировано на 2023 год Фото:

Уральское управление строительной экспертизы выдало положительное заключение на проектную документацию пятизвездочной 23-этажной гостиницы Radisson Hotel Perm. Она разместится в квартале ул. Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская, это вторая очередь МФЦ «Эспланада». Об этом сообщает «Новый компаньон».

«Разработкой проектной документации занималось ООО „Проектное бюро Р1“. Отель высотой 87 м будет рассчитан на 158 номеров. В нем также разместятся бассейн, СПА, тренажерный зал, подземная стоянка, круглосуточный ресторан на 21 этаже, конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек», — передает издание.

Первая очередь центра «IMALL Эспланада», в котором расположены магазины, фудкорт и многозальный кинотеатр, открылась в феврале 2022 года. Окончание второй очереди — строительство гостиницы — запланировано на 2023 год.

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Уральское управление строительной экспертизы выдало положительное заключение на проектную документацию пятизвездочной 23-этажной гостиницы Radisson Hotel Perm. Она разместится в квартале ул. Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская, это вторая очередь МФЦ «Эспланада». Об этом сообщает «Новый компаньон». «Разработкой проектной документации занималось ООО „Проектное бюро Р1“. Отель высотой 87 м будет рассчитан на 158 номеров. В нем также разместятся бассейн, СПА, тренажерный зал, подземная стоянка, круглосуточный ресторан на 21 этаже, конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек», — передает издание. Первая очередь центра «IMALL Эспланада», в котором расположены магазины, фудкорт и многозальный кинотеатр, открылась в феврале 2022 года. Окончание второй очереди — строительство гостиницы — запланировано на 2023 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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