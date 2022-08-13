Проект строительства отеля Radisson в Перми прошел госэкспертизу

Уральское управление строительной экспертизы выдало положительное заключение на проектную документацию пятизвездочной 23-этажной гостиницы Radisson Hotel Perm. Она разместится в квартале ул. Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская, это вторая очередь МФЦ «Эспланада». Об этом сообщает «Новый компаньон».
«Разработкой проектной документации занималось ООО „Проектное бюро Р1“. Отель высотой 87 м будет рассчитан на 158 номеров. В нем также разместятся бассейн, СПА, тренажерный зал, подземная стоянка, круглосуточный ресторан на 21 этаже, конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек», — передает издание.
Первая очередь центра «IMALL Эспланада», в котором расположены магазины, фудкорт и многозальный кинотеатр, открылась в феврале 2022 года. Окончание второй очереди — строительство гостиницы — запланировано на 2023 год.
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