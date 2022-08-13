Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области 14 августа ожидаются дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Тюменской области на официальном сайте.

«Переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +8,+13, днем +16,+21», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. Но при этом ожидается четвертый класс пожарной опасности в Сладковском муниципальном районе.