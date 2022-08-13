13 августа 2022
12 августа 2022

В Тюменской области ожидаются дожди и сильный ветер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду Фото:

В Тюменской области 14 августа ожидаются дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Тюменской области на официальном сайте.

«Переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +8,+13, днем +16,+21», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. Но при этом ожидается четвертый класс пожарной опасности в Сладковском муниципальном районе.

Фото:

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В Тюменской области 14 августа ожидаются дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Тюменской области на официальном сайте. «Переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +8,+13, днем +16,+21», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. Но при этом ожидается четвертый класс пожарной опасности в Сладковском муниципальном районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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