США начинают превращаться в банановую республику, а также в спятившую геронтократию из-за правления президента Джо Байдена. Такое мнение выразил адвокат, обозреватель The American Conservative Фрэнк ДеВито.
Антиконституционные попытки администрации США предотвратить переизбрание экс-президента Дональда Трампа в 2024 году превращают Америку в банановую республику и геронтократию, оставляя власть под ответственностью старейших, заявляет Фрэнк ДеВито. Обозреватель британской газеты The Spectator Фредди Грей добавил, что «масла в огонь» подливают публичные казусы 79-летнего Джо Байдена и визит спикера Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.
Также Грей заметил, что проблемы с детским питанием и числом убийств не должны возникать в «самой высокоразвитой капиталистической экономике мира». «Тем не менее, как заметил [глава Китая] Си [Цзиньпин], во многих отношениях Америка, похоже, быстро регрессирует», — подчеркнул он.
Ранее газета Politico писала, что Дональда Трампа собираются обвинить в шпионаже и посадить в тюрьму. Журналист Валентин Богданов отметил, что таким образом ФБР сделало Трампу «намек», передает «Царьград». Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone. Позже стало известно, что у него искали документы, связанные с ядерным оружием.
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США начинают превращаться в банановую республику, а также в спятившую геронтократию из-за правления президента Джо Байдена. Такое мнение выразил адвокат, обозреватель The American Conservative Фрэнк ДеВито. Антиконституционные попытки администрации США предотвратить переизбрание экс-президента Дональда Трампа в 2024 году превращают Америку в банановую республику и геронтократию, оставляя власть под ответственностью старейших, заявляет Фрэнк ДеВито. Обозреватель британской газеты The Spectator Фредди Грей добавил, что «масла в огонь» подливают публичные казусы 79-летнего Джо Байдена и визит спикера Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Также Грей заметил, что проблемы с детским питанием и числом убийств не должны возникать в «самой высокоразвитой капиталистической экономике мира». «Тем не менее, как заметил [глава Китая] Си [Цзиньпин], во многих отношениях Америка, похоже, быстро регрессирует», — подчеркнул он. Ранее газета Politico писала, что Дональда Трампа собираются обвинить в шпионаже и посадить в тюрьму. Журналист Валентин Богданов отметил, что таким образом ФБР сделало Трампу «намек», передает «Царьград». Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone. Позже стало известно, что у него искали документы, связанные с ядерным оружием.