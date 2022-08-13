Роспотребнадзор предупредил о риске заболеть опасной лихорадкой

14 августа 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Однако отметили, что в 2022 году в России не было выявлено ни одного заражения, которое происходит от комаров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Риск заражения лихорадкой Западного Нила в России не исключен, так как комары-переносчики адаптировались к природным условиям многих регионов РФ, однако в 2022 году случаев инфицирования не фиксировалось. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Вирус лихорадки Западного Нила адаптировался не только к температурным режимам южных регионов страны, но и к умеренному климату, в котором расположено большинство регионов России. Но с учетом эпидемиологической обстановки в соседних странах этот риск небольшой. Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах [за исключением отдельных районов Севера]», — приводит слова Пшеничной РИА «Новости». Она отметила, что в Европе в этом году на 20 июля выявлено 19 случаев лихорадки Западного Нила, однако число заразившихся меньше, чем в прошлом году. В 2020 году в России было зарегистрировано 10 случаев заболевания, в 2021 году — 76 заразившихся, однако в период с января по июнь 2022-го года не было зафиксировано ни одного заболевшего. Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что болезнь угрожает тем, кто любит ходить в места, где много комаров. Насекомых много в болотистых местностях, возле водоемов, на дачных участках. Он отметил, что более 80% заражений этой инфекцией проходит бессимптомно, о заражении люди узнают случайно. Вирус остается малоизученным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Риск заражения лихорадкой Западного Нила в России не исключен, так как комары-переносчики адаптировались к природным условиям многих регионов РФ, однако в 2022 году случаев инфицирования не фиксировалось. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Вирус лихорадки Западного Нила адаптировался не только к температурным режимам южных регионов страны, но и к умеренному климату, в котором расположено большинство регионов России. Но с учетом эпидемиологической обстановки в соседних странах этот риск небольшой. Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах [за исключением отдельных районов Севера]», — приводит слова Пшеничной РИА «Новости». Она отметила, что в Европе в этом году на 20 июля выявлено 19 случаев лихорадки Западного Нила, однако число заразившихся меньше, чем в прошлом году. В 2020 году в России было зарегистрировано 10 случаев заболевания, в 2021 году — 76 заразившихся, однако в период с января по июнь 2022-го года не было зафиксировано ни одного заболевшего. Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что болезнь угрожает тем, кто любит ходить в места, где много комаров. Насекомых много в болотистых местностях, возле водоемов, на дачных участках. Он отметил, что более 80% заражений этой инфекцией проходит бессимптомно, о заражении люди узнают случайно. Вирус остается малоизученным.