13 августа 2022

Политолог: какие страны войдут в новое союзное государство с РФ

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По словам политолога, такое объединение станет одним из центральных геополитических полюсов мира Фото:
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Россия выйдет на новый формат союзного государства, в который войдут Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и освобожденные территории Украины. Об этом заявил политолог Антон Бредихин.

«Мы выходим на формат нового союзного государства. Это будет не Советский Союз, конечно. Это будет новое интеграционное объединение, которое будет иметь реальную интеграционную основу», — приводит слова Бредихина радио Sputnik.

По словам Бредихина, такое объединение станет одним из центральных геополитических полюсов мира. Он считает, что в новое союзное государство могут войти не только Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и освобожденные территории Украины. Также есть вероятность, что к союзу могут присоединиться Азербайджан, Армения и Казахстан.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум в единый день голосования в России 11 сентября 2022 года. Он отметил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская ВГА обсуждают единый формат проведения референдума с руководством.

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Россия выйдет на новый формат союзного государства, в который войдут Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и освобожденные территории Украины. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «Мы выходим на формат нового союзного государства. Это будет не Советский Союз, конечно. Это будет новое интеграционное объединение, которое будет иметь реальную интеграционную основу», — приводит слова Бредихина радио Sputnik. По словам Бредихина, такое объединение станет одним из центральных геополитических полюсов мира. Он считает, что в новое союзное государство могут войти не только Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и освобожденные территории Украины. Также есть вероятность, что к союзу могут присоединиться Азербайджан, Армения и Казахстан. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум в единый день голосования в России 11 сентября 2022 года. Он отметил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская ВГА обсуждают единый формат проведения референдума с руководством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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