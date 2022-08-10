10 августа 2022

Запорожье проведет референдум в один день с выборами по всей РФ

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Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ может пройти 11 сентября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Запорожья хотели бы провести референдум в единый день голосования в России (11 сентября 2022 года). Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы обсуждаем единый формат проведения референдума с руководством ДНР, ЛНР и Херсонской ВГА, однако это будет зависеть от многих факторов, прежде всего, от военной ситуации. Что касается формата референдума, то планируем проводить его как положено: с кабинками и урнами. Вероятность онлайн-формата довольно низкая», — сказал Балицкий в интервью «Известиям». Он отметил, что речь об образовании нового федерального округа, в который вошли бы Запорожье, Херсон, ЛНР и ДНР не идет.

Ранее Запорожская область сделала шаг к присоединению к России. Она начала переводить стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Также сообщалось, что в регионе определились со временем проведения референдума. Единый день голосования в России — 11 сентября 2022 года.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья.

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Власти Запорожья хотели бы провести референдум в единый день голосования в России (11 сентября 2022 года). Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. «Мы обсуждаем единый формат проведения референдума с руководством ДНР, ЛНР и Херсонской ВГА, однако это будет зависеть от многих факторов, прежде всего, от военной ситуации. Что касается формата референдума, то планируем проводить его как положено: с кабинками и урнами. Вероятность онлайн-формата довольно низкая», — сказал Балицкий в интервью «Известиям». Он отметил, что речь об образовании нового федерального округа, в который вошли бы Запорожье, Херсон, ЛНР и ДНР не идет. Ранее Запорожская область сделала шаг к присоединению к России. Она начала переводить стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Также сообщалось, что в регионе определились со временем проведения референдума. Единый день голосования в России — 11 сентября 2022 года. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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