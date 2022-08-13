Тюменцев ждет праздничная программа почти на весь день Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В День Тюменской области, 14 августа, пройдет ряд праздничных мероприятий, большинство из которых сосредоточится на площади 400-летия Тюмени. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. Также тюменцев ждет авиашоу от UTair.

«Праздничные мероприятия в региональной столице сосредоточатся на площади 400-летия Тюмени. Так, с 12:00 до 20:00 на большой сцене состоится музыкально-танцевальная программа. А в 18:00 начнется праздничный концерт», — сообщает в своем telegram-канале информцентр регионального правительства.

Полный список мероприятий будет занимать почти весь день. В праздничную программу вошли:

12:00-20:00 Музыкально-танцевальная программа на большой сцене;

12:00-18:00 Выставка-продажа народных художественных промыслов «Земля умелых мастеров»;

12:00-16:00 Зона свободной игры «Музей под открытым небом»;

12:00-16:00 Палатка здоровья;

12:00-16:00 Массовые мероприятия «Готов к труду и обороне»;

12:00-16:00 Площадка Всероссийского добровольного пожарного общества;

13:30-16:00 Викторина «Историческое конфетти»;

18:00-20:00 Концерт, посвященный дню Тюменской области.

Также граждан зовут на авиашоу от UTair. «На аэродроме Плеханово в Тюмени пройдет самое крупное в Западной Сибири авиашоу», — сообщают в пресс-службе авиакомпании. Свободный вход начинается с 10:00, а с 10:20 до 14:00 проведут показательные выступления. После этого до 20:00 будут полеты на вертолетах.

Ранее URA.RU уже рассказывало о том, что на день Тюменской области пройдут концерты с участием знаменитостей. Среди них есть и народная артистка Украины.