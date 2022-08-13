13 августа 2022
12 августа 2022
11 августа 2022

ДТП с участием прокурора произошло в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В аварии никто не пострадал Фото:

В Салехарде (ЯНАО) произошла авария на улице Подшибякина. Как сообщают очевидцы в группе «В Салехарде / объявления / Салехард» в соцсети «ВКонтакте», одним из участников ДТП стал прокурор города Евгений Губкин.

«На ул. Подшибякина в ДТП попал прокурор Салехарда Губкин Е.В», — указано в публикации. В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили, что прокурор не виноват в ДТП. В аварии никто не пострадал.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автомобили «Тойота» и «ВАЗ». В аварии погиб водитель отечественной машины.

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В Салехарде (ЯНАО) произошла авария на улице Подшибякина. Как сообщают очевидцы в группе «В Салехарде / объявления / Салехард» в соцсети «ВКонтакте», одним из участников ДТП стал прокурор города Евгений Губкин. «На ул. Подшибякина в ДТП попал прокурор Салехарда Губкин Е.В», — указано в публикации. В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили, что прокурор не виноват в ДТП. В аварии никто не пострадал. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автомобили «Тойота» и «ВАЗ». В аварии погиб водитель отечественной машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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