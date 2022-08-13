ДТП с участием прокурора произошло в Салехарде

В аварии никто не пострадал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) произошла авария на улице Подшибякина. Как сообщают очевидцы в группе «В Салехарде / объявления / Салехард» в соцсети «ВКонтакте», одним из участников ДТП стал прокурор города Евгений Губкин.

«На ул. Подшибякина в ДТП попал прокурор Салехарда Губкин Е.В», — указано в публикации. В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили, что прокурор не виноват в ДТП. В аварии никто не пострадал.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автомобили «Тойота» и «ВАЗ». В аварии погиб водитель отечественной машины.