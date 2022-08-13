В Новом Уренгое водитель ВАЗа погиб в ДТП

Водитель «Тойоты» выехал на встречку Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автомобили «Тойота» и «ВАЗ». Погиб водитель отечественного автомобиля, сообщила Госавтоинспекция Ямала на странице в соцсети «ВКонтакте».

«13.08.2022 года около 23 часов 55 минут на ул. Западная магистраль, г. Новый Уренгой, водитель а/м „Тойота“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с а/м „ВАЗ“. В результате ДТП водитель а/м „ВАЗ“ скончался на месте происшествия», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Муравленко (ЯНАО) на улице Нефтяников мотоциклист врезался в иномарку. Он госпитализирован.

Авария в Новом Уренгое Госавтоинспекция Ямала, «ВКонтакте»