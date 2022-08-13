13 августа 2022
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В Новом Уренгое водитель ВАЗа погиб в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Водитель «Тойоты» выехал на встречку Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автомобили «Тойота» и «ВАЗ». Погиб водитель отечественного автомобиля, сообщила Госавтоинспекция Ямала на странице в соцсети «ВКонтакте».

«13.08.2022 года около 23 часов 55 минут на ул. Западная магистраль, г. Новый Уренгой, водитель а/м „Тойота“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с а/м „ВАЗ“. В результате ДТП водитель а/м „ВАЗ“ скончался на месте происшествия», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Муравленко (ЯНАО) на улице Нефтяников мотоциклист врезался в иномарку. Он госпитализирован.

Авария в Новом Уренгое
Авария в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автомобили «Тойота» и «ВАЗ». Погиб водитель отечественного автомобиля, сообщила Госавтоинспекция Ямала на странице в соцсети «ВКонтакте». «13.08.2022 года около 23 часов 55 минут на ул. Западная магистраль, г. Новый Уренгой, водитель а/м „Тойота“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с а/м „ВАЗ“. В результате ДТП водитель а/м „ВАЗ“ скончался на месте происшествия», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Муравленко (ЯНАО) на улице Нефтяников мотоциклист врезался в иномарку. Он госпитализирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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