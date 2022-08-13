Житель Миасса Челябинской области Дмитрий Жернов обратился в прокуратуру региона по вопросу законности появления частного пляжа на озере Тургояк. Он рассказал URA.RU, что с берега туристов выгоняет вооруженная охрана.
«Табличка о том, что это частная территория, появилась на озере Тургояк на месте старой базы отдыха „Утес“. Протяженность берега более 200 метров. Мы увидели пустынный пляж и хотели пройти туда с женой, но к нам вышел вооруженный охранник в форме и попросил удалиться», — рассказал URA.RU Жернов.
По словам Жернова, на неудобные вопросы охранник предпочел вызвать подкрепление. Однако развязки истории удалось избежать — супруга убедила уйти в другое место.
В комментариях местные жители отметили, что владельцы местных баз отдыха «обнаглели». Другие посоветовали записать разговор с охранником на диктофон или видео и вызвать полицию. В минэкологии региона на запрос URA.RU заявили, что ответят на него в понедельник, 15 августа.
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