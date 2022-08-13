Челябинцев возмутил частный пляж на озере Тургояк. Фото

14 августа 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Табличка запрещает отдыхать на участке берега озера Тургояк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Миасса Челябинской области Дмитрий Жернов обратился в прокуратуру региона по вопросу законности появления частного пляжа на озере Тургояк. Он рассказал URA.RU, что с берега туристов выгоняет вооруженная охрана. «Табличка о том, что это частная территория, появилась на озере Тургояк на месте старой базы отдыха „Утес“. Протяженность берега более 200 метров. Мы увидели пустынный пляж и хотели пройти туда с женой, но к нам вышел вооруженный охранник в форме и попросил удалиться», — рассказал URA.RU Жернов. По словам Жернова, на неудобные вопросы охранник предпочел вызвать подкрепление. Однако развязки истории удалось избежать — супруга убедила уйти в другое место. В комментариях местные жители отметили, что владельцы местных баз отдыха «обнаглели». Другие посоветовали записать разговор с охранником на диктофон или видео и вызвать полицию. В минэкологии региона на запрос URA.RU заявили, что ответят на него в понедельник, 15 августа. В этом месте появляется вооруженный охранник Дмитрий Жернов, ВКонтакте

Житель Миасса Челябинской области Дмитрий Жернов обратился в прокуратуру региона по вопросу законности появления частного пляжа на озере Тургояк. Он рассказал URA.RU, что с берега туристов выгоняет вооруженная охрана. «Табличка о том, что это частная территория, появилась на озере Тургояк на месте старой базы отдыха „Утес“. Протяженность берега более 200 метров. Мы увидели пустынный пляж и хотели пройти туда с женой, но к нам вышел вооруженный охранник в форме и попросил удалиться», — рассказал URA.RU Жернов. По словам Жернова, на неудобные вопросы охранник предпочел вызвать подкрепление. Однако развязки истории удалось избежать — супруга убедила уйти в другое место. В комментариях местные жители отметили, что владельцы местных баз отдыха «обнаглели». Другие посоветовали записать разговор с охранником на диктофон или видео и вызвать полицию. В минэкологии региона на запрос URA.RU заявили, что ответят на него в понедельник, 15 августа.