13 августа 2022

Свердловчанам показали захватывающее шоу флайбордистов. Видео

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Салют и шоу флайбордистов. Курган, набережная тобола, флайборд, флайбордисты
Флайбордисты устроили шоу на юбилее в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото:

Жителям Нижнего Тагила (Свердловская область) на праздновании 300-летия города 13 августа показали шоу флайборлистов. Видео поделился глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Шоу флайбордистов! Если вы не успели посмотреть, ребята будут выступать еще и вечером, в световых костюмах, на фестивале фейерверков», — отметил Пинаев. Водное экстрим-представление понравилось жителям. «Мощно! Супер! Никогда такого не видел!» — приводит слова восторженного тагильчанина пресс-служба администрации.

Выступление «летающих людей» продолжилось вечером 13 августа. Флайбордисты устраивали шоу в перерывах между выступлениями команд первого фестиваля фейерверков. Завершился второй праздничный день мэппинг-шоу (видеопроекции движущихся изображений на здания и прочие объемные объекты — прим. ред.), сценарий которого написан специально для юбилея города.

С 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле жители празднуют 300-летний юбилей. На празднике обещают фестиваль фейерверков, концерт группы «На-На», мотокросс музыкальные квизы, конкурсы и многое другое.

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Жителям Нижнего Тагила (Свердловская область) на праздновании 300-летия города 13 августа показали шоу флайборлистов. Видео поделился глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Шоу флайбордистов! Если вы не успели посмотреть, ребята будут выступать еще и вечером, в световых костюмах, на фестивале фейерверков», — отметил Пинаев. Водное экстрим-представление понравилось жителям. «Мощно! Супер! Никогда такого не видел!» — приводит слова восторженного тагильчанина пресс-служба администрации. Выступление «летающих людей» продолжилось вечером 13 августа. Флайбордисты устраивали шоу в перерывах между выступлениями команд первого фестиваля фейерверков. Завершился второй праздничный день мэппинг-шоу (видеопроекции движущихся изображений на здания и прочие объемные объекты — прим. ред.), сценарий которого написан специально для юбилея города. С 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле жители празднуют 300-летний юбилей. На празднике обещают фестиваль фейерверков, концерт группы «На-На», мотокросс музыкальные квизы, конкурсы и многое другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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