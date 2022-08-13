Жителям Нижнего Тагила (Свердловская область) на праздновании 300-летия города 13 августа показали шоу флайборлистов. Видео поделился глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Шоу флайбордистов! Если вы не успели посмотреть, ребята будут выступать еще и вечером, в световых костюмах, на фестивале фейерверков», — отметил Пинаев. Водное экстрим-представление понравилось жителям. «Мощно! Супер! Никогда такого не видел!» — приводит слова восторженного тагильчанина пресс-служба администрации.
Выступление «летающих людей» продолжилось вечером 13 августа. Флайбордисты устраивали шоу в перерывах между выступлениями команд первого фестиваля фейерверков. Завершился второй праздничный день мэппинг-шоу (видеопроекции движущихся изображений на здания и прочие объемные объекты — прим. ред.), сценарий которого написан специально для юбилея города.
С 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле жители празднуют 300-летний юбилей. На празднике обещают фестиваль фейерверков, концерт группы «На-На», мотокросс музыкальные квизы, конкурсы и многое другое.
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