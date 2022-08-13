Жители остались довольны приглашенными гостями (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на праздновании 300-летнего юбилея города выступили автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов), группа «На-на», GSPD (Давид Деймур), Dead Blonde (Арина Булонова) и артист Егор Натс (Егор Барханов). Житель Тагила Евгений рассказал корреспонденту URA.RU, что остался доволен приглашенными гостями.

«Не знаю, как остальным, но мне понравились концерты. Послушал легендарную „Фаину“, порейвил вместе с GSPD и Dead Blonde. Ну, а от Хабиба ожидал меньшего, но в итоге зашел и он. Правильные вещи говорит парень, видно, что старался, когда выступал», — сообщил Евгений.

Глава города Владислав Пинаев на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» высказался по поводу артистов. «Только посмотрите, что сейчас происходит на главной сцене за „Современником“! Впервые решили организовать в честь 300-летия города отдельный концерт для молодежи. И он, похоже, удался! И это еще не вышли хедлайнеры Хабиб и Егор Натс», — написал Пинаев. Глава города поделился видео, на котором жители радостно прыгают во время выступления артистов.

С 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле жители празднуют 300-летний юбилей. На празднике обещают фестиваль фейерверков, концерт группы «На-На», мотокросс, музыкальные квизы, конкурсы и многое другое.

Видео: «4-й канал»